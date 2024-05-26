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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۰۶

رقابت های بین المللی ترکیه؛

آرین سلیمی طلا گرفت/ ناهید کیانی به نشان نقره دست یافت

آرین سلیمی طلا گرفت/ ناهید کیانی به نشان نقره دست یافت

دو تکواندوکار کشورمان در پایان رقابت های بین المللی ترکیه موفق به کسب مدال های طلا و نقره شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز یکشنبه ششم خردادماه با حضور ۲۷۲ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن «طاها آقگول» شهر آنکارا برگزار شد و در پایان آرین سلیمی و ناهید کیانی موفق به کسب ۲ مدال طلا و نقره شدند.

ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم دور نخست استراحت کرد و سپس «ملیک» از ترکیه را دو بر یک شکست داد و در ادامه «رؤیا دیلر» دیگر نماینده میزبان را در دیداری نزدیک ۲ بر یک از پیش رو برداشت. وی سپس برابر «هاتیچ کولاک» سومین حریف ترکیه‌ای خود را نیز در ۲ راند متوالی به برتری دست یافت و راهی مبارزه نهایی شد. نماینده ایران در دیدار نهایی نتیجه را ۲ بر یک به «سنانور چلیک» از ترکیه و با قضاوت پراشتباه داوران واگذار کرد و به نشان نقره رسید.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم، آرین سلیمی پس از یک دور استراحت «اوزون هاتکان» از ترکیه را ۲ بر صفر شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل «مهدی خدابخشی» از صربستان و دارنده مدال طلای ۲۰۲۲ جهانی مکزیک در دو راند پیاپی و با نتایج ۲۶ بر ۱۳ و ۲۴ بر ۹ به پیروزی دست یافت و به دیدار پایانی راه یافت. سلیمی در دیدار پایانی «توکگاز» از ترکیه را نیز از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

دو تکواندوکار کشورمان با هدایت مینو مداح و مجید افلاکی در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده‌اند.

این مسابقات (G-۱)، از آخرین رقابت‌هایی است که در رنکینگ تکواندوکاران المپیکی در ماه مه تأثیرگذار است.

کد مطلب 6119693

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    نظرات

    • ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      7 0
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      تبریک ب هردو ورزشکارمون
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      5 1
      پاسخ
      تبریک و تبریک افتخار آفرینی شما رو به ملت ایران تبریک میگم. پر استقامت و پویا و پایدار باشید عزیزان سرزمین ایران
    • علی عبدی US ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      1 0
      پاسخ
      به امید پیروزی و اینکه انشاالله در مسابقات المپیک با مدال طلا برگردی آرین عزیز برات آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم.
    • کسرا ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      2 0
      پاسخ
      عالی
    • کسرا IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
      0 1
      پاسخ
      عالی

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