آرین سلیمی طلا گرفت/ ناهید کیانی به نشان نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز یکشنبه ششم خردادماه با حضور ۲۷۲ تکواندوکار از کشورهای مختلف در سالن «طاها آقگول» شهر آنکارا برگزار شد و در پایان آرین سلیمی و ناهید کیانی موفق به کسب ۲ مدال طلا و نقره شدند.

ناهید کیانی در وزن ۵۳- کیلوگرم دور نخست استراحت کرد و سپس «ملیک» از ترکیه را دو بر یک شکست داد و در ادامه «رؤیا دیلر» دیگر نماینده میزبان را در دیداری نزدیک ۲ بر یک از پیش رو برداشت. وی سپس برابر «هاتیچ کولاک» سومین حریف ترکیه‌ای خود را نیز در ۲ راند متوالی به برتری دست یافت و راهی مبارزه نهایی شد. نماینده ایران در دیدار نهایی نتیجه را ۲ بر یک به «سنانور چلیک» از ترکیه و با قضاوت پراشتباه داوران واگذار کرد و به نشان نقره رسید.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم، آرین سلیمی پس از یک دور استراحت «اوزون هاتکان» از ترکیه را ۲ بر صفر شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل «مهدی خدابخشی» از صربستان و دارنده مدال طلای ۲۰۲۲ جهانی مکزیک در دو راند پیاپی و با نتایج ۲۶ بر ۱۳ و ۲۴ بر ۹ به پیروزی دست یافت و به دیدار پایانی راه یافت. سلیمی در دیدار پایانی «توکگاز» از ترکیه را نیز از پیش رو برداشت و به نشان طلا دست پیدا کرد.

دو تکواندوکار کشورمان با هدایت مینو مداح و مجید افلاکی در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده‌اند.

این مسابقات (G-۱)، از آخرین رقابت‌هایی است که در رنکینگ تکواندوکاران المپیکی در ماه مه تأثیرگذار است.