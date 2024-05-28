مقتدی صدر: سکوت بس است، سفیر آمریکا را اخراج کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه بغداد الیوم، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق بر لزوم تعطیلی سفارت آمریکا و اخراج سفیر این کشور از عراق تاکید کرد.

مقتدی صدر در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل یک رژیم مبتنی بر شهرک‌نشینی است که فلسطینیان، که صاحبان اصلی آن سرزمین هستند را از موطنشان بیرون رانده و با وقاحت و بی‌عدالتی و در سایه حمایت و همراهی آمریکای رو به زوال، به دنبال گسترش اشغال شرق و غرب آن سرزمین است.

صدر افزود: بر همین اساس من تکرار می‌کنم که خواهان اخراج سفیه آمریکا (استفاده از واژه «سفیه» به جای «سفیر» به معنای احمق و دیوانه و به طور عامدانه از سوی مقتدی صدر صورت گرفته است) از عراق و بستن سفارتخانه آن در کشور با روش‌های دیپلماتیک و بدون خونریزی هستم تا بدین گونه نشان دهیم که شخصیت ما در برابر تروریسم وقیحانه آنان جنگ‌طلب و زورگو نیست و این رویکرد، کارسازتر و بازدارنده‌تر از توسل به زور است و بهانه‌ای برای بی‌ثبات کردن امنیت عراق و مردم آن به دست آنان نمی‌دهد.

مقتدی صدر در ادامه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب را به قبول هرچه بیشتر مسئولیت و ایفای نقش فعال‌تر در پایان دادن به این کشتارها و حملات دشمن صهیونیستی به فلسطینیان غزه فراخواند.