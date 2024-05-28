کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کنترل و ساماندهی انبار کالا، موفق به کشف محل دپوی کالای قاچاق در محدوده خیابان ۱۵ خرداد تهران شدند.

وی ابراز داشت: پس از هماهنگی‌های قضائی از انبار کالا بازدید و در این عملیات مقادیر فراوانی شال و روسری قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی اعلام کرد: در این عملیات ۴ هزار عدد شال و روسری خارجی و فاقد مجوزهای قانونی و قاچاق کشف و کارشناسان ارزش کالاهای مذکور را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

به گفته سرهنگ افشاری، در این رابطه ۲۰ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده، متهمان به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.