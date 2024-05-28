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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۲۴

افشاری خبر داد؛

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از کشف محل دپوی کالاهای خارجی قاچاق در جنوب تهران به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کنترل و ساماندهی انبار کالا، موفق به کشف محل دپوی کالای قاچاق در محدوده خیابان ۱۵ خرداد تهران شدند.

وی ابراز داشت: پس از هماهنگی‌های قضائی از انبار کالا بازدید و در این عملیات مقادیر فراوانی شال و روسری قاچاق کشف شد.

این مقام انتظامی اعلام کرد: در این عملیات ۴ هزار عدد شال و روسری خارجی و فاقد مجوزهای قانونی و قاچاق کشف و کارشناسان ارزش کالاهای مذکور را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

به گفته سرهنگ افشاری، در این رابطه ۲۰ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده، متهمان به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

کد مطلب 6121408

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