عرضه پرتقالهای تلخ در میادین ممنوع شد

علی برابری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان میادین میوه و تره بار به محض وقوع سرمازدگی و یخ زدگی پرتقالها در بخشنامه ای ورود این تولیدات به بازار میادین را ممنوع اعلام کرد.

معاون بازرگانی سازمان میادین میوه و تره بار افزود : دراین بخشنامه ضمن جلوگیری از عرضه پرتقالهای تلخ از باغداران درخواست ارائه محصول مرغوب به میادین میوه و تره بارشده است.

وی بیان کرد: با اعمال بازرسی ها و نظارتهای دقیق عرضه پرتقالهای تلخ دربازارهای میوه و تره بار به زیر 10 درصد کاهش یافته است.

برابری اعلام کرد: برای عرضه پرتقال با کیفیت درمیادین مشکلی وجود ندارد و مدیران میادین باید مرکبات یخ زده و تلخ را مرجوع کنند ضمن اینکه مشتریان می توانند درصورت خرید کالای نامرغوب آن را پس دهند.

دراین رابطه وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال زراعی 84-85 بیش از دو هزار و 300 میلیارد تومان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه به بخش کشاورزی وارد شده، لذا اگر در شرایط کنونی رقمی برای میزان خسارات سرمازدگی اعلام نمی شود برای این است که بخشی از اثرات خسارتها در سال آینده مشخص می شود که به محض رویش مجدد درختان میزان خسارات واقعی اعلام خواهد شد.