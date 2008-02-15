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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

"رواق هنر و اندیشه" با یادنامه قیصر امین‌پور منتشر شد

"رواق هنر و اندیشه" با یادنامه قیصر امین‌پور منتشر شد

شانزدهمین شماره ماهنامه "رواق هنر و اندیشه" ویژه پژوهش در رسانه به همراه یادنامه ای برای قیصر امین پور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالب شماره آبان ماه این نشریه که در ماه بهمن به دکه های روزنامه فروشی آمده است، به هفته پژوهش - در آذرماه - اختصاص دارد.

در شماره جدید رواق هنر و اندیشه مطالبی چون "یادآوری" به قلم مهدی محسنیان راد، "تلویزیون در عصر جهانی شدن" از رضا پدیدار، "پژوهشهای ما" به قلم رضا مختاری، "ساختارها و آدمها" نوشته ابراهیم فیاض، "سرمایه های ما" از وحید حیاتی، "همچون آئینه" به قلم هادی صادقی، "رسانه، پژوهش و دینداری فرد و جامعه" نوشته امیرحسین پیش آهنگ و... آمده است.

در این شماره یادنامه ای هم برای قیصر امین پور منتشر شده است.

شانزدهمین شماره "رواق هنر و اندیشه" با مدیریت احمد پهلوانیان و سردبیری وحید حیاتی در 189 صفحه به پیشخوان مطبوعات آمده است. 

کد مطلب 639045

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