به گزارش خبرنگار مهر، مطالب شماره آبان ماه این نشریه که در ماه بهمن به دکه های روزنامه فروشی آمده است، به هفته پژوهش - در آذرماه - اختصاص دارد.

در شماره جدید رواق هنر و اندیشه مطالبی چون "یادآوری" به قلم مهدی محسنیان راد، "تلویزیون در عصر جهانی شدن" از رضا پدیدار، "پژوهشهای ما" به قلم رضا مختاری، "ساختارها و آدمها" نوشته ابراهیم فیاض، "سرمایه های ما" از وحید حیاتی، "همچون آئینه" به قلم هادی صادقی، "رسانه، پژوهش و دینداری فرد و جامعه" نوشته امیرحسین پیش آهنگ و... آمده است.

در این شماره یادنامه ای هم برای قیصر امین پور منتشر شده است.

شانزدهمین شماره "رواق هنر و اندیشه" با مدیریت احمد پهلوانیان و سردبیری وحید حیاتی در 189 صفحه به پیشخوان مطبوعات آمده است.