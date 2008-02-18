ادامه واکنشها به استقلال کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"میگوئل آنخل موراتینوس" وزیر امورخارجه اسپانیا در آستانه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، درباره اعلام استقلال کوزوو گفت : اسپانیا ستقلال یکجانبه آن را به رسمیت نخواهد شناخت، زیرا این اقدام را احترام به قانون بین الملل نمی داند.

"اورزلا پلاسنیک"وزیر امور خارجه اتریش هم گفت : اتحادیه اروپا می خواهد هم دوست بلگراد و هم دوست پریشتینا باشد.

وی افزود: کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اتحاد هر چه بیشتر تا جایی که ممکن باشد، هستند، زیرا یک موضع مشترک یک نشانه مهم در مسئله استقلال کوزوو است.

"رومانو پرودی" نخست وزیرمستعفی ایتالیا هم گفت : صربستان نباید احساس کند که پس از اعلام استقلال کوزوو به فراموشی سپرده شده است.

"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان هم اعلام کرد که کشورش درباره به رسمیت شناختن کوزوو به سرعت تصمیم گیری نخواهد کرد ،اما منتظر اعلام موضع اتحادیه اروپا خواهد بود.

اما "هاشم تاچی" نخست وزیر کوزوو گفت که پریشتینا رسما از کشورهای جهان خواسته است استقلال آن را به رسمیت بشناسند و پاسخ مثبت اولیه را ظرف چند ساعت آینده انتظار دارد.

کوزوو از سال 1999 میلادی به وسیله سازمان ملل متحد و ناتو اداره می شود و در حال حاضر، هشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد.

شب گذشته مسئولان کوزوو استقلال خود از صربستان را اعلام کردند که با جشن و پایکوبی ساکنان این منطقه روبرو شد که البته حمل پرچمهای آمریکا دراین مراسم تامل برانگیز بود.