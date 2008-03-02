عبور بزرگراه از دوشان ‌تپه منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفری با اعلام این مطلب گفت: با توجه به فعالیت بسیار محدود این فرودگاه و تأثیری که در بافت مسکونی منطقه دارد، شهرداری منطقه 13 در پیشنهادی، طرح احداث بزرگراه از میان این فرودگاه را برای اتصال خیابان‌های اشرافی و دهقان مطرح کرد که مسئولان نیروی هوایی در آخرین نظر خود با احداث این مسیر بزرگراهی به دلیل مسایل امنیتی مخالفت کردند و احداث این مسیر منتفی شد.

وی با اشاره به مساحت 5/1 کیلومتری فرودگاه دوشان‌تپه در شرق تهران، تأکید کرد: با توجه به اینکه این فرودگاه نقش آموزشی و اضطراری را برای فرود و برخاست‌های هواپیماهای ارتش دارد، شهرداری برای تغییر کاربری و تملک آن اعلام آمادگی کرده است.

به گفته شهردار منطقه 13، شهرداری آمادگی دارد با تملک بخشی از این فرودگاه نسبت به گشایش ترافیکی معابر منتهی به میدان شهید کلاهدوز، بزرگراه بسیج و خیابان پیروزی اقدام کند.

جعفری خاطر نشان کرد: مسئولان نیروی هوایی به دنبال اخذ مجوز برای واگذاری بخشی از این فرودگاه به شهرداری هستند که در صورت واگذاری، تغییر کاربری فرودگاه دوشان‌تپه انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: فرودگاه دوشان‌تپه در دهه‌های گذشته محل فرود و برخاست‌های هواپیماهای مختلف نظامی بوده است اما در سال‌های اخیر، کمترین میزان پروازها در این فرودگاه انجام شده است.