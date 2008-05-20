کشف شهر ستاره ها در یک کوهستان زیر دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان یک شرکت سرشماری ارگانیسمهای دریایی با همکاری موسسه ملی تحقیقات آب و اتمسفر نیوزلند در فاصله هزار و 400 کیلومتری جنوب نیوزلند یک شهر زیردریایی را کشف کردند که محل زندگی میلیونها ستاره دریایی است.

در حقیقت این محققان روی یک کوهستان زیردریایی به مساحت حدود 100 کیلومتر مربع و در میان مرجانها یک کلونی از خارپوستان دریایی بی مهره را کشف کردند که به ستاره های دریایی معروف هستند.

کشف این شهر ستاره های دریایی وجود محیط زیست جدیدی را نشان می دهد که تاکنون مشاهده نشده بود. این کشف می تواند اطلاعات جالبی در خصوص اکوسیستم دریایی این جانوران ارائه کند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، Macquarie Ridge یکی از 100 هزار کوه زیرآبی شناخته شده دنیا است. تاکنون تنها 200 کوه از این تعداد مورد بررسیهای دقیق قرار گرفته است.

این کوه از عمق 850 متری این منطقه از اقیانوس آرام تا عمق 90 متری ارتفاع دارد. این ارتفاع از نظر ستاره های دریایی برای شکار میکروارگانیسمهایی که با سرعت 4 کیلومتر بر ساعت با جریان آب حرکت می کنند کافی است. تعداد افراد جمعیت این شهر ستاره ها در حدود چند ده میلیون است.