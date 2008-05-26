مخالفت با ریاست من به دلیل مشی مستقلم بود/ ژاپن اسلامی شعار من نبود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در ادامه سی و دومین و آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برآورد وی از دوران ریاست احتمالی لاریجانی بر مجلس هشتم اظهار داشت: بنده آنقدر قدرت پیش بینی ندارم که قبل از شروع به کار یک مدیر درباره پایان کار او صحبت کنم.

وی افزود: بهتر است درباره شروع به کار آقای لاریجانی به عنوان رئیس صحبت کنیم تا اینکه به نتیجه پایان کار وی بپردازیم ، انشاء الله آغاز به کار وی به عنوان رئیس مجلس هشتم مطلوب خواهد بود.

حداد عادل در پاسخ به سئوالی درباره تحلیلش از وضعیت بوجود آمده میان اصولگرایان و اختلاف آراء وی با لاریجانی، گفت : کار من دشوار بود چرا که بنده اصرار به در پیش گرفتن مشیی مستقل داشتم و می خواستم که از حقوق مجلس دفاع کرده و حتی الامکان با دولت هم تعاملی داشته باشم.

رئیس مجلس هفتم ادامه داد : در بسیاری از موارد نمایندگان و دولت انتظار زیادی داشتند. دوران سختی را در مجلس هفتم پشت سرگذاشتم و می توان حدس زد که در پیش گرفتن این مشی مستقل رضایت همه را جلب نکند. این شاید اصلی ترین دلیل اتفاق دیروز بود.

وی با بیان اینکه معتقد به کاهش التهاب در فضای سیاسی و تاکید بر کار کردن به همراه اندیشه دارد، گفت: هر جایی که باشم به التهاب سیاسی دامن نخواهم زد و فضا را برای اندیشیدن و کار کردن فراهم می کنم، در آینده نیز بر این مشی تاکید کرده و تصور می کنم که برای انقلاب اسلامی و ایران این روش و مشی ضرورت دارد.

حداد عادل تاکید گفت: همواره در مجلس هفتم تلاش کردم که فضای تفاهم و کار ایجاد شود حال اگر دوستان نپسنیدند و معتقد به ریاست شخص دیگری در مجلس هشتم بودند به خودشان مربوط است.

رئیس مجلس دلیل شرکت خود در انتخابات دیروز ریاست مجلس اصولگرایان را احساس وظیفه برای ماندن عنوان کرد و اظهار داشت: می توانستم بعد از اینکه مردم تهران رای بالایی به من دادند نامزد ریاست نشوم اما احساس وظیفه کردم همچنان در صحنه بمانم امیدوارم کسانی که رای دادند هم به وظیفه خود عمل کرده باشند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا روش انتخاب رئیس مجلس هشتم از سوی اصولگرایان درانتخابات ریاست جمهوری هم به کار گرفته خواهد شد یا خیر، گفت: به هر حال هر چه تفاهم بیشتر و نزاع کمتر باشد به سود کشور است حال می خواهد در انتخابات مجلس باشد یا انتخابات ریاست جمهوری.

حداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری درباره حضور زنان در ترکیب هیئت رئیسه مجلس هشتم، تصریح کرد: این امر تابع رای نمایندگان خواهد بود که آیا به یکی از خانم ها جهت عضویت در هیئت رئیسه رای خواهند داد یا خیر. اما ارزیابی بنده از کار خانم های همکار مجلس هفتم مثبت است.

رئیس مجلس هفتم در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید که آیا با اتمام ریاست جنابعالی بر مجلس، اداره قوه مقننه از دست اصولگرایان سنتی خارج شده و به دست دولتی ها و اصولگرایان تحول خواه افتاده است، گفت: بنده این تحلیل ها را قبول ندارم فکر نمی کنم که در دوره چهار ساله ریاست مجلس طوری عمل کرده باشم که دیگران من را متعلق به یکی از جریان های درونی اصولگرایان بدانند.

وی اضافه کرد: بنده عضوی از اصولگرایان بودم و سعی کردم که در کسوت ریاست مجلس حقوق اقلیت و غیر اصولگرایان را هم رعایت کنم.

حداد عادل درپاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا بازداشت یکی ازنمایندگان مجلس هفتم به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مربوط می شود یا خیر، اظهار داشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم ارتباطی میان دستگیری یکی از نمایندگان مجلس هفتم و قرائت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه وجود ندارد.

رئیس مجلس هفتم یادآوری کرد که موضوع دستگیری هر نماینده به هیئت رئیسه ارائه می شود و در صورتی که این کار به دلیل انجام وظیفه نمایندگی صورت گرفته باشد در این امر دخالت خواهیم کرد اما درغیر این صورت باید همچون سایر شهروندان با نماینده متخلف برخورد صورت گیرد.

خبرنگاری پرسید : حداد عادل در ابتدای آغاز به کار مجلس هفتم شعار حرکت به سوی ژاپن اسلامی را مطرح کرد و آیا در حال حاضر به این مقوله رسیده ایم ، حداد عادل پاسخ داد: بنده هیچ وقت شعار ژاپن اسلامی را در سخنرانی های انتخاباتی مجلس هفتم مطرح نکردم اما در اینکه مشکلات اقتصادی داریم شکی نیست و امیدوارم با تحرکات جدیدی که از سوی دولت در این زمینه صورت گرفته و همراهی نمایندگان مجلس هشتم از فشار و مشکلات اقتصادی حاضر بر دوش مردم کم کنیم.

حدادعادل درپاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید مهمترین دستاورد مجلس هفتم و اصلی ترین کار عقب افتاده این مجلس، چیست، گفت: مجلس هفتم توفیقات زیادی در کار خود داشت که یکی از آنها لایحه سنگین، مفصل و کامل اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بود کاری که در مجلس هفتم برای تسهیل، تسریع و تکمیل این قانون صورت گرفت از افتخارات این مجلس است.

رئیس مجلس ادامه داد: یکی از کارهای عقب مانده مجلس اصلاح آئین نامه مجلس بود که بنده علاقه مند بودم قبل از اتمام مجلس هفتم صورت بگیرد چرا که در مدت 4 سال ریاست بر مجلس احساس کردم که برخی از مشکلات این نهاد مربوط به آئین نامه است.

وی سامان دادن به جنبه نظارتی وظایف نمایندگان را از دیگر خواسته های خود عنوان کرد و گفت: دیدگاه بنده این است که برای نمایندگان مجلس باید کفه قانونگذاری و نظارت همسان باشد اما متاسفانه در حال حاضر جنبه نظارت ضعیف تر است.

ادامه دارد...