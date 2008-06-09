شماره جدید "کتاب ماه فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از کتاب ماه فلسفه به موضوع ریچارد رورتی؛ فیلسوف سنت شکن می‌پردازد . در این شماره با دکتر رضا داوری و خسرو باقری درباره آراء و اندیشه‌های ریچارد رورتی گفتگو شده است.

موضوعاتی چون: جزئیات الاهی در اندیشه رورتی از سوی محمدرضا تاجیک؛ تأثیر ریچارد رورتی بر نوعمل گرایی از سوی خسرو باقری نیز در این شماره جریده بررسی شده‌اند. عبدالحسین آذرنگ صلح و آرامش رورتی با پلی میان قلمرو خصوصی و عمومی و همچنین محمد اصغری زبان در اندیشه ریچارد رورتی را بررسی کرده‌اند.

پراگماتیسم، نسبی گرایی و ضدیت با عقل گرایی ریچارد رورتی از سوی سعیده کوکب و فلسفه و آینده ریچارد رورتی از سوی عطیه زندیه نیز ترجمه شده‌اند. از نقدهای این شماره می‌توان به ریچارد رورتی، پراگماتیسم آیرنی و لیبرالیسم نوشته مثیو فستن استین با ترجمه عبدالحسین آذرنگ اشاره کرد.