خالکوبی و مصاحبه با رسانه های بیگانه ممنوع / هشدار به المپیکی ها

محمود صیدانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "ورزشکاران سفیران جمهوری اسلامی ایران هستند"، اظهارداشت: ورزش ایران در بسیاری از رشته ها توانایی رقابت پایاپای با تیم های پیشرفته جهانی را ندارد اما در بحث اخلاقیات ورزشکاران ما می توانند رقابتی جدی با حریفانشان داشته باشند و مدال طلای این رویارویی را از آن خود کنند.

وی تاکید کرد: چگونگی حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت های پکن بیشتر از نتایج حاصله حائز اهمیت است. آنها می توانند با چگونگی برخورد و رفتار خود پیام های زیادی را به جهانیان اعلام کنند به همین دلیل مسائل اخلاقی – فرهنگی مربوط به پیکارهای المپیک پکن را به شدت پیگیری می کنیم و با هر گونه تخلف در این زمینه برخورد می شود.

"ورزشکاران برخی از تیم های اعزامی به مسابقات المپیک 2008 پکن برروی نقاطی از بدن خود که اتفاقا در معرض دید هم هست، طرح هایی را به صورت خالکوبی ایجاد کرده اند در حالیکه این افراد به این صورت حق شرکت در رقابت های المپیک را ندارند."

مدیرکل فرهنگی سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه خالکوبی مغایر با فرهنگ و موازین اسلامی بوده و برای یک ورزشکار ایرانی منع کامل دارد، تصریح کرد: ممنوعیت خالکوبی حوزه جغرافیایی نمی شناسد و در هر میدانی - داخلی و خارجی - باید رعایت شود.

وی افزود: اگر ورزشکاری این موضوع را نادیده بگیرد و به خصوص درجریان مسابقات المپیک که توسط کل جهان پیگیری می شود با بدن منقش و خالکوبی شده وارد زمین مسابقه شود به عنوان متخلف شناخته شده و با وی برخورد می شود. ورزشکاران باید قسمت های خالکوبی بدن خود را به هر نحوی که شده بپوشانند تا از معرض دید خارج شود.

"چندی پیش برخی از بازیکنان و اعضای کادر فنی یکی از تیم های اعزامی به آمریکا مصاحبه هایی را با یکی از شبکه های رادیویی آمریکا انجام دادند که البته از دید مسئولان سازمان تربیت بدنی پنهان نماند و واکنش آنها را به دنبال داشت. این درحالیست که نتیجه روی دادن چنین اتفاقی در زمان برگزاری مسابقات المپیک چین فراتر از یک واکنش خواهد بود."

دبیرکل ستاد نظارت فرهنگی بازی های آسیایی، جهانی و المپیک در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه گفتگوی ورزشکاران با رسانه های بیگانه را ممنوع کرده است. بر این اساس ورزشکاران ما تحت هیچ شرایطی حق صحبت با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های بیگانه ای که مورد تایید نظام نیستند را ندارند.

سازمان تربیت بدنی در مورد ورزشکاران یا مربیانی که هریک از این موارد را نادیده بگیرند چه تصمیمی اتخاذ می کند؟

صیدانلو در پاسخ به این سوال اظهارداشت: سرپیچی از این موارد تخلف محسوب می شود و ما هم با متخلفین تعارف نداریم. نوع برخورد با افراد خاطی به عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت ها بستگی دارد. حتی ممکن است برای آنها محرومیت هایی را درنظر بگیریم، مخصوصا اگر دراین زمینه سابقه دار باشند.

"ورزشکاران ایران به هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران و بالارفتن پرچم کشورمان نباید حرکت غیرمعمولی انجام دهند."

دبیرکل ستاد نظارت فرهنگی بازی های آسیایی، جهانی و المپیک با بیان این مطلب تصریح کرد: احترام به سرود ملی و پرچم کشور بر هر ورزشکاری واجب است. نمایندگان ما در رقابت های المپیک باید در لحظه پخش سرود و بالارفتن پرچم دست خود را روی سینه (قسمتی که قلب قرار دارد) گذاشته یا اینکه بدون حرکت و در حالت طبیعی بایستند.

وی یادآورشد: البته آمریکایی ها نیز اغلب برای ادای احترام به سرود و پرچم کشورشان دست خود را سینه می گذارند اما از آنجا که این حرکت در زمان های دور برای اولین بار توسط ورزشکاران ایرانی باب شد هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. قلب مهمترین عنصر عاطفی بشر و نشان دهنده اوج ارادت است.

مدیر کل فرهنگی سازمان تربیت بدنی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تمام ورزشکاران المپیکی را به پیروی از سیاست های اتخاذ شده از سوی کشور میزبان برای تردد در دهکده المپیک دعوت و خاطرنشان کرد: هرگونه رفت و آمد و برخورد ورزشکاران ما باید شایسته و در شان نماینده یک کشور اسلامی باشد. آنچه مسلم است اینکه بسیاری از مسائل سیاسی، ورزش ایران را زیر ذره بین قرار داده است. اعزام کاروان ورزشی ایران به مسابقات المپیک چین هم بهترین فرصت است تا واقعیت ایران و ایرانی را نشان دهیم و پاسخ محکمی به ناملایمت های جهانی دهیم.

صیدانلو تاکید کرد: ورزشکاران ما مراقب نوع واکنش خود بعد از بردها و باخت ها باشند. سازمان تربیت بدنی برای پررنگ جلوه دادن مسائل فرهنگی در بین اعضای کاروان اعزامی به دهکده المپیک برنامه های زیادی را اجرا کرده است. حال ورزشکاران باید در به نتیجه رسیدن این برنامه ما را یاری کنند