مقایسه آمار برترینهای کنکور 86 و 87 / 55 درصد برترینهای کنکور87 دخترند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی 10 نفر اول گروه ریاضی نشان می دهد که 7 نفر از برترینها پسر هستند و فقط سه رتبه اول تا دهم به دختران اختصاص یافته است. این در حالی است که بررسی در گروه آزمایشی علوم انسانی نشان دهنده این است که روند جنسیتی در گروه آزمایشی علوم انسانی کاملا برعکس گروه آزمایشی ریاضی و فنی است.

سه نفر اول گروه آزمایشی زبانهای خارجی پسر هستند و دختران سهمی در آن ندارند، در عین حال این روند در نگاه به سه نفر برتر گروه آزمایشی هنر برعکس شده است یعنی سه نفر نخست این گروه را دختران تشکیل می دهند و این بار پسران جا مانده اند.

احتساب 10 نفر برتر آزمون سراسری سال 1387 در گروه آزمایشی علوم تجربی، رابطه "مساوی" در رقابت برای برتر شدن میان دختران و پسران کنکوری را به یک نامعادله تبدیل می کند، نامعادله ای که دختران حائز برتری می شوند.

در گروه آزمایشی علوم تجربی از میان 10 نفر برگزیده این گروه هفت نفر دختر هستند. به این ترتیب 20 نفر از میان 36 داوطلب برگزیده آزمون سراسری سال 1387 در گروههای آزمایشی پنج گانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی دختر هستند یعنی بیش از 55 درصد برگزیدگان معرفی شده در گروههای آزمایشی پنج گانه آزمون سراسری سال 1387 دختر هستند.

در کنکور 87 نفر اول علوم انسانی، هنر و تجربی دختر هستند و پسران نفر اول گروه های زبان خارجی و ریاضی و فنی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در گروه های آزمایشی علوم انسانی و هنر نفر دوم دختر و در سه گروه آزمایشی دیگر پسران نفر دوم شده اند.

به گزارش مهر، در گروه های مختلف آزمایشی کنکور 86 آمار به نفع پسران بود. دختران با 23 برگزیده، 46 درصد نفرات برتر کنکور 86 را تشکیل دادند و پسران با 27 برگزیده 54 درصد برترین ها را به خود اختصاص دادند.

از سوی دیگر تمامی نفرات اول گروه های آزمایشی در کنکور 86 پسر بودند. رتبه های دوم نیز از 5 گروه آزمایشی بیشتر به پسران اختصاص یافته بود و پسران 3 رتبه دوم و دختران 2 رتبه دوم را کسب کرده بودند.