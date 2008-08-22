اعلام زمان قطعی انتشار نتایج کنکور سراسری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

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* نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سه شنبه اعلام می شود
وی اظهار داشت: در کنکور کارشناسی ارشد سال جاری دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 300 هزار داوطلب حضور داشتند که از این تعداد کمتر از 30 هزار نفر در رشته های مختلف دانشگاه پذیرفته می شوند.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به مهر گفت: همچنین نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی نیز بین روزهای دهم تا دوازدهم شهریور ماه بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهد گرفت.
در کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری بیش از 808 هزار و 667 نفر داوطلب شرکت کرده اند.
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