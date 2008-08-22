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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

اختصاصی مهر /

اعلام زمان قطعی انتشار نتایج کنکور سراسری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

اعلام زمان قطعی انتشار نتایج کنکور سراسری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اعلام زمان انتشار نتایج کنکورهای سراسری و کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گفت: نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از روز سه شنبه پنجم شهریور ماه بر روی سایت مرکز آزمون این دانشگاه قرار خواهد گرفت.

* نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سه شنبه اعلام می شود
* نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد 10 تا 12 شهریور اعلام می شود

مهندس سید عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد از نخستین ساعات روز سه شنبه پنجم شهریور ماه بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در کنکور کارشناسی ارشد سال جاری دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 300 هزار داوطلب حضور داشتند که از این تعداد کمتر از 30 هزار نفر در رشته های مختلف دانشگاه پذیرفته می شوند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به مهر گفت: همچنین نتایج کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی نیز بین روزهای دهم تا دوازدهم شهریور ماه بر روی سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهد گرفت.

در کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری بیش از 808 هزار و 667 نفر داوطلب شرکت کرده اند.

کد مطلب 735907

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