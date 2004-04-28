مورگن پست : تابلويي به ياد قربانيان جنگ ايران -عراق در مقابل سفارت آلمان در تهران نصب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، پس از مدتها اختلاف نظر در خصوص نصب و پرده برداري از لوح ميكونوس در برلين اين اقدام از سوي شهرداري اين شهر در ناحيه شارلوتن بورگ - ويلمرزدورفر صورت گرفت .

مورگن پست افزود : اين اقدام با واكنش شديد مقامات ايراني مواجه شد بگونه اي كه اعلام كردند در اقدامي تلافي جويانه اقدام به نصب تابلويي به منظور محكوم كردن دولت آلمان به دليل حمايت اين كشور از جنگ عراق عليه ايران و تحويل مقاديري سلاح شيميايي به اين كشور كه منجر به كشته شدن شماري از ايرانيان شد ، خواهند كرد .

اين روزنامه آلماني همچنين نوشت : پس از وقوع حادثه ميكونوس در سال 1992 ميلادي رابطه برلين - تهران رو به سردي گرائيد اما پس از مدتي اين دو كشور مناسبات خود را از سر گرفتند .

مورگن پست با اشاره به تعطيلي موسسه زبان آلماني وابسته يه سفارت آلمان خاطر نشان كرد : اكنون نيز گمان مي رود كه اين اقدام امر تلافي جويانه ديگري از سوي مقامات ايراني باشد .

گفتني است اگرچه اقدام مقامات برلين در نصب لوح يابود حادثه ميكونوس در شرايط فعلي از سوي دولت آلمان بعنوان امري مربوط به آن ايالت ذكر شده است ولي بطور حتم همه مي دانند كه در سيستم فدرالي نيز حاكميت داراي توان واختياراتي برمناطق تابعه مي باشند.

در عين حال بنظر ميرسد اقدام مقابله جويانه ايران كه تاكنون فقط به نصب يك تابلو در خصوص آثار جنايات شيميايي در مقابل سفارت آلمان وعده داده است،اين كمترين چيزي است كه مي توان در مقابل خيل بيشمار مجروحين جنگي در دوران دفاع مقدس انجام داد.اين در حالي است كه برخي اقدامات ديگر از سوي مراكز غير دولتي نيز قابل تصور بوده كه در اين صورت بنظر ميرسد تاثيرات عميق فجايع شيميايي كه با نصب تابل بعنوان مظهر اعتراض جلوه مي نما ياند ديگر جاي خالي در جلوي درب سفارت باقي نمي گذارد.