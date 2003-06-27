ادعاي غرامت جنگي يونان پذيرفته نشد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه سي ان ان ، اين شكايت از سوي آرگريس اسفندوريس و سه خواهرش مطرح شد كه والدينشان از قربانيان روستاي ديستو مو( در 60 مايلي شمال غربي آتن ) به شمار مي روند .
بر پايه اين گزارش در سال 1944 نازيها به تلافي حملات پارتيزاني، بيش از 200 تن از اهالي اين روستا را به قتل رساندند .
لازم به ذكر است كه آلمان در دهه 1960 غرامتي به ارزش 8/24 ميليون پوند به يو نان پرداخت كرد .
در پي شكايت فرزندان يكي از اهالي رو ستايي در يو نان كه والدين آنها در جنگ دوم جهاني توسط سر بازان نازي قتل و عام شده بودند ،دادگاه عالي جرايم جنگي آلمان ادعاي غرامت آنان را نپذيرفت .
