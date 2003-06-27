  1. بین الملل
  2. سایر
۶ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۳۸

از سوي دادگاه عالي جرايم جنگي آلمان :

ادعاي غرامت جنگي يونان پذيرفته نشد

در پي شكايت فرزندان يكي از اهالي رو ستايي در يو نان كه والدين آنها در جنگ دوم جهاني توسط سر بازان نازي قتل و عام شده بودند ،دادگاه عالي جرايم جنگي آلمان ادعاي غرامت آنان را نپذيرفت .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه سي ان ان ، اين شكايت از سوي آرگريس اسفندوريس و سه خواهرش مطرح شد  كه والدينشان از قربانيان روستاي ديستو مو( در 60 مايلي شمال غربي آتن ) به شمار مي روند  .
بر پايه اين گزارش در سال 1944 نازيها به تلافي حملات پارتيزاني، بيش از 200 تن از اهالي اين روستا را به قتل رساندند .
لازم به ذكر است كه آلمان در دهه 1960 غرامتي به ارزش 8/24 ميليون پوند به يو نان پرداخت كرد .

کد مطلب 7666

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها