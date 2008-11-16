احمد قریع جانشین ابومازن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ ، منابع فلسطینی فاش کردند : احمد قریع از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح و یکی از مذاکره کنندگان فلسطینی در نظر دارد برای انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور تعیین جانشینی محمود عباس نامزد شود.

به گفته این منابع، احمد قریع اخیرا در نشستی که در کرانه باختری برگزار شد، این موضوع را در بین اعضای کادر فتح مطرح کرد و سران جنبش فتح نیز که در این نشست حضور داشتند، موضوع نامزدی وی را تایید کردند.

درعین حال منابع آگاه فلسطینی که این خبر را مطرح کردند، ابوعلاء را که یکی از نزدیکان یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان سابق است و درسال 1996 نیز رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین بوده، به عنوان یکی از قدرتمند ترین نامزدها برای برعهده گرفتن منصب ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین بر شمردند.

هشتم ژانویه 2009 دوره ریاست ابومازن به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به اتمام می رسد.