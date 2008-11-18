بزرگداشت "خالده فروغ" در افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مراسم از سلسله "شبهای کابل" هفته جاری در این شهر برگزار و در آن از "خالده فروغ" شاعره نوپرداز افغانستان تجلیل ومجموعه آثار ادبی او توسط سه تن از شاعران هموطنش بررسی می‌شود.

سخنرانان این مراسم افسر رهبین، عبدالشکوه نظری و محبوبه ابراهیمی سه تن از شاعران افغان هستنند. همچنین قرار است در این مراسم که خالده فروغ تازه ترین شعرهایش را قرائت می‌کند جدیدترین مجموعه شعر صادق دهقان شاعر افغان نیز رونمایی شود.

برگزار کننده این مراسم کانون ادبیات افغانستان است و برای برپایی آن موسسه تحصیلات عالی کاتب، انجمن قلم افغانستان، مرکز فرهنگی و اجتماعی سراج، شبکه تلویزیون نگاه و موسسه تعاون و آکادمی هنر و علوم سینمایی با این کانون همکاری می‌کنند.

شبهای کابل با هدف نکوداشت نویسندگان و شاعران افغانستان پنجشنبه‌های آخر هر ماه و با حضور چهره‌های فرهنگی این کشور برپا می شود.

خالده فروغ در سال 1351 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل از دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل است و در حال حاضر نیز در این دانشکده به تدریس ادبیات مشغول است. فروغ از سال 72 تا 75 مسؤل برنامه های ادبی دری رادیو افغانستان و پس از مهاجرتش به پاکستان مدتی هم سردبیر مجله ادبی صدف بود.

این شاعره افغان که عضو انجمن قلم افغانستان هم هست از چهره های نوپرداز شعر در میان زنان جوان افغانستان است و از او تا کنون مجموعه شعرهایی مانند "قیام میترا"، "پنجره‌ای بر فصل صاعقه"، "سرنوشت دستهای نسل فانوس" و "عبور از قرن قابیل" منتشر شده است. این شاعره افغان در نخستین دوره جشنواره شعر فجر مورد تقدیر مسئولان این جایزه قرار گرفت.

این مراسم روز پنجشنبه هفته جاری 30 آذر ماه از ساعت 16 تا 18 به وقت کابل در سالن اجتماعات موسسه تحصیلات عالی کاتب برپا خواهد شد.