جواد اردکانی درباره تولید مجموعه جاسوسی "آینههای نشکن" با مضمون انرژی هستهای در شبکه دو به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ابعاد گسترده موضوع انرژی هستهای و تاثیر آن در مواضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ما قطعاً باید به آن میپرداختیم. وقتی مدیران شبکه دو سفارش ساخت مجموعه را به من دادند، ترغیب شدم آن را بسازم.
وی در ادامه افزود: البته تولید مجموعهای با محوریت علمی دشوار است، چرا که زبان علمی برای مردم عادی قابل فهم نیست و طبیعی است ما مایل نبودیم برای یک مخاطب محدود مجموعه بسازیم. به همین دلیل یک قصه جاسوسی جذاب را مبنای کار قرار دادیم تا بینندگان را جذب کند و در دل کار یکسری اطلاعات عمومی و علمی در اختیار مردم قرار میدهیم.
این کارگردان خاطرنشان ساخت: با توجه به موضوع فیلمنامه، چند مرحله تحقیقات انجام دادم و از نظرات کارشناسان مختلف در این باره استفاده کردم. حساسیت و اهمیت موضوع اقتضا میکرد در فیلمنامه با دقت بیشتر عمل کنیم. از سوی دیگر تلاش کردم مناسبات خانوادگی را در این مجموعه پررنگتر کنم، چرا که این امر در جذب مخاطب موثر است.
صبا کمالی ایفاگر نقش سیمین در نمایی از مجموعه "آینههای نشکن"
اردکانی درباره جالی خالی پرداختن به موضوع انرژی هستهای در رسانه افزود: تاکنون تولیدات کمی با این محوریت در سیما تهیه شده است. در حالی که میتوان در قالبهای مختلف همچون مستند، برنامههای ترکیبی اطلاعرسانی درستی نسبت به این موضوع داشته باشیم و مردم بیشتر با این موضوع آشنا شوند. "آینههای نشکن" ادای دین به این تلاش بزرگ علمی است.
وی درباره روند تولید در یو سی اف اصفهان گفت: تصویربرداری در اصفهان اتفاقی مبارک بود، چرا که برای اولین بار مجموعهای در این مرکز تصویربرداری میشد. آنجا نهایت همکاری با پروژه انجام شد. البته تیم پروژه باید با پوشش محافظتی کار میکرد و به لحاظ امنیتی باید نکاتی را رعایت میکردیم، اما با حمایت و همکاری مشاوران با مشکلی رو به رو نبودیم.
این کارگردان درباره تعدد و رها شدن برخی شخصیتها در "آینههای نشکن" توضیح داد: اگر چه در این پروژه بازیگران زیاد هستند، اما سعی کردم شخصیتهای اصلی و فرعی در قصه ناقص نباشند و نهایت تلاش خود را کردم تا شخصیتها سر جای خودشان قرار بگیرند و پرداخت مناسب داشته باشد. البته باید قضاوت را به عهده بینندگان گذاشت.
اردکانی درباره بازی تصنعی علی قربانزاده (مسعود) و صبا کمالی (سیمین) گفت: سعی کردم بازیها باورپذیر و جذاب باشد. نمیدانم تا چه حد موفق بودم. نکاتی را در چینش بازیگران توجه کردم و از بازیگران تکراری تلویزیون بهره نبردم یا اگر هم استفاده کردم در نقش متفاوت بود. البته انتخاب بازیگران در این برهه مشکل است، چرا که با انبوه بازیگران رو به رو هستیم.
وی درباره تغییر نام مجموعه از "فتانه" به "آینههای نشکن" گفت: متاسفانه نام مجموعه در دقیقه 90 تغییر کرد. ما نمیخواستیم این اتفاق بیفتد، اما شبکه اصرار داشت نام مجموعه تغییر کند. گرچه نام شخصیت کمالی در بازنویسی از فتانه به سیمین تغییر کرد، اما دوست داشتم نام "فتانه" باقی بماند.
این کارگردان ضمن ابراز نارضایتی از زمان پخش "آینههای نشکن" گفت: با توجه به حساسیت موضوع، اما زمان پخش مناسبی نداشتیم، چرا که آغاز آن مصادف با بازیهای المپیک بود و بعد از آن ماه رمضان آغاز شد. گرچه بعد از رمضان با تمهید مسئولان شبکه دو قسمتهای پخش شده روی آنتن رفت، اما زمان پخش نامناسب و تبلیغ ناکافی به این مجموعه لطمه زیادی زد.
مجموعه تلویزیونی "آینههای نشکن" به تهیهکنندگی حمید آخوندی و رضا جلالی در 20 قسمت 50 دقیقهای تهیه شده و در خلاصه داستان آن آمده است: در آستانه سفر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران یک شبکه جاسوسی میکوشد با نفوذ به یکی از مراکز تحقیقات هستهای با انتقال آلودگی اتمی دلایل کافی برای متهم کردن ایران فراهم کند.
در مجموعه "آینههای نشکن" صبا کمالی، آزیتا حاجیان، سعید نیکپور، ثریا قاسمی، علی قربانزاده، جمشید شاهمحمدی، قاسم زارع، مجید مشیری، سعید داخ، مهدی صبایی و عاطفه رضوی نقشآفرینی میکنند. این مجموعه روزهای سهشنبه روی آنتن شبکه دو میرود.
