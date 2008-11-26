قبل از تاکسی های فرسوده فکری به حال تاکسیرانان فرسوده کنید!

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس گفته های مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ، تا پایان امسال باید 11 هزار و 616 تاکسی پایتخت نوسازی شود. این در حالی است که گذشت 8 ماه از سال ، کمتر از 650 دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شده است و انتظار برای مابقی تاکسی های فرسوده همچنان باقی است.

از سوی دیگر ، مهران سالاریه ، سرپرست طرح جایگزینی خودروهای فرسوده کشور عنوان داشته است که ‌از ابتدای سال 85 تا کنون 52 هزار نفر برای جایگزینی تاکسی‌ های فرسده خود ثبت نام کرده‌ اند که 36 هزار نفر از آنها وام مربوطه را دریافت و 30 هزار نفر خودروی فرسوده خود را اسقاط کرده و خودروی جایگزین گرفته‌ اند.

اما مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران، معتقد است برای حل مشکل رانندگانی تاکسی که در انتظار تعویض خودروی فرسوده شان هستند هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و خودروسازان به تعهدات خود به درستی عمل نمی کنند.

حسین تیموری کرمانی چندی پیش اذعان داشته بود که 2 هزار و 343 تاکسی فرسوده به مراکز اسقاط و 5 هزار و 706 راننده جهت دریافت وام به بانکها معرفی شده اند. همچنین 3 هزار و 567 نفر نیز در انتظار پذیرش بانکهای عامل هستند که به دلیل عدم همکاری خودروسازان و بانکها ، روند نوسازی ناوگان تاکسرانی شهر تهران با مشکل مواجه است.

بر اساس اعلام سرپرست طرح جایگزنی خودروهای فرسوده کشور ، برای مرحله اول طرح ویژه اسقاط خودروهای فرسوده 160 هزار دستگاه خودرو دیده شده است و بر اساس قانون باید تا ابتدای سال 1390 حدود 2 میلیون دستگاه خودرو فرسوده یعنی سالانه حدود 600 هزار دستگاه خودرو از رده خارج شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با عنوان این مطلب که بانکها برای دادن وام متقاضیان نوسازی تاکسی های فرسوده ، بودجه مستقلی دارند، می افزاید: دولت می گوید باید بانکها از محل بودجه های فعلی خود به متقاضیان وام دهند در این میان رانندگان سرگردان هستند و نمی توانند برای نوسازی تاکسی خود وام بگیرند.

همچنین بر اساس تفاهمنامه ای که بین ستاد مدیریت سوخت و خودروسازان منعقد شده است؛ خودروسازان باید حداقل ماهانه 1200 خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی تحویل دهند تا در پایان سال 11 هزار و 616 خودرو فرسوده که بیش از 15 سال عمر دارند ، مورد نوسازی قرار گیرد اما متاسفانه خودروسازان نیز به تعهدات خود عمل نمی کنند.

اما سرپرست طرح جایگزینی خودروهای فرسوده کشور، بر خلاف اظهارات تیموری کرمانی که موضوع دولت را در بحث نوسازی تاکسی های فرسوده مطرح ساخته است، عنوان می دارد که در طرح ویژه اسقاط خودروهای فرسوده تصمیم بر آن شده که تصدی‌ گری دولت کاهش یافته تا بخش خصوصی با انگیزه و رغبت بیشتری در طرح خروج خودروهای فرسوده وارد شود.

به گزارش مهر، سالاریه همچنین از کاهش سن فرسودگی‌ تاکسی ‌ها از 15 به 10 سال خبر داده و عنوان داشته که بر اساس مصوبه هیئت نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهوری ، از اول اردیبهشت 88 تردد تاکسی‌ هایی که بیش از 13 سال سن داشته باشند در کشور ممنوع است. بر این اساس از تمامی مالکان تاکسی‌های فرسوده درخواست می‌شود هرچه سریعتر ضمن مراجعه به واحدهای تاکسی رانی مربوطه نسبت به تبدیل به احسن تاکسی فرسوده خود اقدام کنند.