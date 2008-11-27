طرحهای ملی راهسازی گلستان 50 درصد پیشرفت کرده است

به گزاش خبرنگار مهر در گرگان، سید عباس شیرنگی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه افزود: اکنون 24 پروژه ملی راهسازی با اعتبار 130 میلیارد ریال در استان در حال اجرا بوده که تمام این پروژه ها از سوی پیمانکاران بخش خصوصی در حال انجام است.

وی اظهار داشت: تعریض پلهای محور خوش ییلاق- آزادشهر و اصلاح و تعریض دوربرگردان گرگان- آق قلا، روکش آسفالت، بهسازی و رفع نقاط پرحادثه در سطح راه های استان از جمله این طرح های ملی است.



رمضان سیستانی رئیس اداره راه و ترابری بندرترکمن نیز از اجراشدن شش پروژه عمرانی زیرسازی، آسفالت و احداث ابنیه در سطح راه های روستایی غرب استان گلستان خبر داد.



وی افزود: برای اجرای این طرحها شش میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار در نظرگرفته شده است که عملیات اجرایی آنها تا پایان سال مالی جاری به پایان می رسد.

استان گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.



