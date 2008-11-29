نیروی انتظامی 6 میلیارد تومان به مردم بدهکار است / ارتقای نمره تیراندازی ماموران از 30 به 68

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار مهدی محمدی فر امروز در حاشیه دومین المپیاد تیراندازی کارکنان ناجا گفت: تا کنون 400 نفر برای خطای تیراندازی محکوم شده اند و شش میلیارد تومان بر اساس خطای ماموران نیروی انتظامی پلیس به مردم بدهکار است.

وی با اعلام اینکه در سال 84 نیروی انتظامی 10 میلیارد تومان بدهی دیه داشته است گفت: با تلاشی که صورت گرفته است این رقم در سال جاری به 6 میلیارد تومان رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی کشور عنوان کرد: بودجه پرداخت دیه 800 میلیون تومان بوده است و به همین دلیل زمان بازپرداخت دیه طولانی شده است.

محمدی فر از راه اندازی بیمه حوادث برای کارکنان ناجا خبر داد و گفت: در حال حاضر 90 درصد از ماموران نیروی انتظامی تحت پوشش این بیمه قرار دارند و در صورت بروز هر گونه حوادثی بیمه از آنها حمایت می کند.

وی تصریح کرد: تا کنون 4 نفر بر اثر خطای تیراندازی محکوم به قصاص شده اند و پلیس در صدد است تا رضایت شاکیان را جلب کند.

معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی کشور با اعلام اینکه نمره تیراندازی ماموران ناجا به طور میانگین در 4 سال گذشته 30 بوده است گفت: در حال حاضر با آموزشهایی که صورت گرفته است این نمره به 68 ارتقا یافته است.