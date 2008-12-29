مراسم تشت گذاری محرم در تالش و آستارا‏

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، سید رضا قوامی ماسوله عصر دوشنبه در جمع اعضای هیئتهای مذهبی این شهرستان افزود: این مراسم که با حضور دسته ‏جات متعدد عزاداری برگزار می شود مداحان در رسای قیام امام حسین (ع) نوحه سرایی می کنند.

وی عنوان کرد: در این مراسم دسته جات عزاداری همچنین با حرکت به سوی مسجد ‏جامع شهر به نوحه سرایی ادامه داده و دهها گوسفند نذری ذبح می کنند.‏

رئیس شورای هیئت مذهبی تالش گفت: این سومین سال متوالی است که مراسم ‏هماهنگ (طشت گذاری) انجام می شود و بر شکوه و عظمت این عزاداری اصیل و مردمی ‏افزوده است.‏

قوامی ماسوله یادآور شد: با برگزاری درست و سالم این آئین سنتی گام بزرگی در بدعت ‏زدایی از مراسمهای دهه محرم برداشته می شود.‏

در این آئین، تشت، نماد مشک سقای کربلا، نماد آب، نماد رود و نماد فراتی است که به روی حسین (ع) و یارانش بسته شد.