مراسم تشت گذاری محرم در تالش و آستارا‏

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، سید رضا قوامی ماسوله عصر دوشنبه در جمع اعضای هیئتهای مذهبی این شهرستان افزود: این مراسم که با حضور دسته جات متعدد عزاداری برگزار می شود مداحان در رسای قیام امام حسین (ع) نوحه سرایی می کنند.
وی عنوان کرد: در این مراسم دسته جات عزاداری همچنین با حرکت به سوی مسجد جامع شهر به نوحه سرایی ادامه داده و دهها گوسفند نذری ذبح می کنند.
رئیس شورای هیئت مذهبی تالش گفت: این سومین سال متوالی است که مراسم هماهنگ (طشت گذاری) انجام می شود و بر شکوه و عظمت این عزاداری اصیل و مردمی افزوده است.
قوامی ماسوله یادآور شد: با برگزاری درست و سالم این آئین سنتی گام بزرگی در بدعت زدایی از مراسمهای دهه محرم برداشته می شود.
در این آئین، تشت، نماد مشک سقای کربلا، نماد آب، نماد رود و نماد فراتی است که به روی حسین (ع) و یارانش بسته شد.
نظر شما