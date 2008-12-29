غزه میدان نبرد برای سرنوشت فلسطین/ سکوت اعراب درخواست آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید "حسن نصرالله" در ابتدای سخنان خود گفت: ای ملت شریف لبنان، شما ندای امام حسین علیه السلام را که در تاریخ طنین افکن شده اجابت کردید که هر مظلوم و صاحب حق و محاصره شده ای را فرا خوانده است. شما امروز ندای آن امام بزرگ، امام خامنه ای را پاسخ گفته اید که از امت خواست تا با غزه و اندوه آن اعلام همبستگی کنند و ما بخشی از این امت هستیم.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه بر ضرورت همبستگی کامل ملت و دولت لبنان با مردم بی دفاع غزه تاکید کرد.



وی با تمجید از موضع شجاعانه میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان و مخالفت وی با چشم پوشی از اصول و قرار گرفتن در کنار مردم مظلوم فلسطین گفت : امروز اگر کسی گمان کند جنگ فعلی، علیه حماس و دولت منتخب آن است، سخت در اشتباه است، زیرا این جنگ علیه اراده و باقی مانده مقاومت و حقوق ملت فلسطین است.



نصرالله تصریح کرد : طرح آمریکا، تثبیت اسرائیل به عنوان قدرت برتر و مسلط برهمه ملتهای منطقه است .



دبیرکل حزب الله گفت : به صراحت می گویم برای دولت آمریکا فرقی نمی کند چه گروهی یا جریانی در کشورهای عربی و اسلامی حاکم باشد و کاری به مذهب یا دین آنها هم ندارد. یعنی فرق نمی کند که این گروهها اسلامی یا مارکسیستی یا کمونیستی یا لیبرالی باشند، بلکه آنچه برای آمریکا مهم است برنامه سیاسی این گروهها و موضعگیری آنها در برابر اسرائیل و آمریکا است .



وی افزود : آنچه برای آمریکا مهم است، تسلیم این گروهها در برابر اراده و منافع آمریکا و اسرائیل است؛ اینکه آیا اسرائیل را به رسمیت می شناسد و صلح خفت بار را می پذیرد.



نصرالله تصریح کرد : علت دشمنی آمریکا و اسرائیل با حماس و گروههای مقاومت، برنامه سیاسی آنها است که مبتنی بر مقاومت و مخالفت با شناسایی رژیم اسرائیل و تسلیم در برابر شروط آمریکایی اسرائیلی است.



وی اظهار داشت : چه بسا اگر همین الان یکی از رهبران حماس با یکی از رهبران عرب تماس بگیرد و بگوید ما حاضریم اسرائیل را به رسمیت بشناسیم و وارد گفتگو بر اساس شروط مورد نظر کمیته چهارجانبه شویم؛ بلافاصله جنگ علیه غزه متوقف خواهد شد و حتی حکومت در کرانه باختری را به حماس تحویل خواهند داد .



دبیرکل حزب الله افزود : در لبنان هیچ کس تصور نمی کند که مشکل اسرائیل و آمریکا در لبنان با حزب الله به خاطر گرایش ایدئولوژی و مذهبی آن است، بلکه مشکل آنها به خاطر برنامه سیاسی حزب الله است که مخالف چشم پوشی از اصول و معامله بر سر حقوق و حاکمیت و به رسمیت شناختن اسرائیل است .



وی گفت : اگر یکی از رهبران حزب الله با آمریکایی ها تماس بگیرند و بگویند ما حاضریم درباره مقاومت و حاکمیت لبنان معامله کنیم و اسرائیل را به رسمیت بشناسیم آمریکایی ها به ما کمک خواهند کرد تا در لبنان قدرت را به دست بگیریم . مشکل واقعی آمریکا با ما و حماس، برنامه سیاسی است که مخالف چشم پوشی از اصول و کرامت و حاکمیت واقعی و استقلال حقیقی است و این مسئله درباره فلسطین صدق می کند.



به گزارش مهر نصرالله افزود : آنکه در غزه هدف جنگ قرار دارد؛ حماس و جهاد اسلامی نیست، بلکه باقی مانده اراده و پایبندی به حقوق و مقاومت است، بنابراین به همه گروههای فلسطینی عرض می کنیم در غزه با نبرد سرنوشت فلسطین و نه سرنوشت حماس روبرو هستیم و از همه گروهها می خواهم با وحدت و کنار گذاشتن اختلافات و دور شدن از پیش شرطها و دفع تجاوزگری بدون صرف نظر از اصول از حقوق ملت فلسطین دفاع کنند.



وی گفت : بار دیگر از ملتهای عربی و اسلامی می خواهم به تحرکات خود برای متوقف کردن جنایات اسرائیل ادامه دهند .

نصرالله در اشاره به نشست فوق العاده سران عرب که قرار است جمعه برگزار شود، اظهار داشت : امروز بار دیگر از سران عرب می خواهم موضع واقعی و یکپارچه برای متوقف کردن این جنایات علیه مردم غزه اتخاذ کنند.

وی افزود : ما خواستار فعالیتهای مسالمت آمیز برای تغییر موضع مصر هستیم و قصد توسل به زور نداریم.



نصرالله در ادامه سخنان خود که با شعارهای جمعیت انبوه شرکت کننده در تظاهرات همبستگی با مردم غزه در جنوب بیروت روبرو می شد، گفت: متاسفانه برخی رسانه های عربی حماس را متهم کردند که ملت فلسطین را به خاطر منافع برخی کشورهای منطقه و به طور مشخص سوریه فروخته است .