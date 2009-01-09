علیقلی‌زاده درباره اقدام‌‌هایی که برای آغاز تولید فیلم سینمایی "روز رستاخیز" انجام شده به خبرنگار مهر گفت: لوکیشن‌های فیلم در خوزستان، مازندران و تهران انتخاب شده و با توجه به اینکه ساخت و ساز دکورها نیز از چندی پیش آغاز شده بود، تصور می‌کنم تولید فیلم پیش از پایان سال 87 شروع شود.

وی یادآور شد فعلاً بازیگران فیلم قطعی نشده‌اند و از اعلام اسامی آنان خودداری کرد. در سال‌های اخیر خبرهای مختلفی درباره تولید "روز رستاخیز" از سوی کارگردان، تهیه‌کننده و دیگر عوامل پروژه منتشر و با صدور پروانه ساخت در اوای سال گذشته صحبت‌ها در مورد این کار جدیتر شد.

در این مدت بازبینی لوکیشن‌ها انجام ‌شده و درویش که از سال 81 نگارش فیلمنامه را آغاز کرده بود، آن را در مدت سه سال به پایان رساند. اهمیت موضوع فیلم و نام کارگردان آن که فیلم پرهزینه "دوئل" را در کارنامه دارد، موجب شده تا از ابتدای شروع بحث‌ها در مورد ساخت این فیلم خبرسازی‌ها هم در مورد آن آغاز و زمان‌های مختلف برای تاریخ آغاز فیلمبرداری اعلام شود.

پائیز سال گذشته و تابستان امسال از جمله زمان‌هایی بود که انتظار می‌رفت "روز رستاخیز" کلید بخورد. از دیگر خبرهای این پروژه می‌توان به مطرح شدن اسامی بازیگران خارجی برای بازی در آن اشاره کرد. عمر شریف و آنتونی هاپکینز بازیگرانی بودند که اسامی آنان به میان آمد و البته مثل صحبت‌هایی در مورد بازی سعید راد در پروژه با تکذیب عوامل فیلم مواجه شد.

حضور بازیگران عرب در فیلم جدی است و شنیده می‌شود سازندگان فیلم در ارتباط با دفاتر فیلمسازی لبنان و سوریه درصددند چند بازیگر عرب انتخاب کنند. خبری که در مورد بازیگران ایرانی منتشر شده نشان از آن دارد حدود 60 بازیگر سرشناس در این کار مقابل دوربین خواهند رفت که می‌توان انتظار داشت تمام بازیگران شناخته شده سینما نقشی در این فیلم داشته باشند.

انتخاب لوکیشن‌ها نیز از جمله اتفاق‌های خبرساز بود. گروه برای انتخاب فضاهایی که مناسب تصویر کردن سال 61 هجری قمری باشد به مناطق مختلف ایران از جمله کاشان، نائین، یزد، کرمان و شهرهایی از استان فارس، چهارمحال و بختیاری و بوشهر رفتند و در نهایت طبق گفته تهیه‌کننده، فیلم در سه لوکیشن تهران، خوزستان و مازندران فیلمبرداری خواهد شد.

حسین پاکدل مجری طرح فیلم سینمایی "روز رستاخیز" نیز در مورد انتخاب لوکیشن‌ها اظهار داشت که هشت هزار کیلومتر راه برای بازبینی از لوکیشن‌ها طی شد و عوامل متعدد از جمله دسترسی آسان به محل و هماهنگی فضا با قصه در انتخاب لوکیشن‌ها مد نظر قرار گرفت.

سخنانی که در محافل مختلف در مورد فیلم مطرح شده به خبرسازی‌ها درباره آن دامن زده است. در دیدار دست‌اندرکاران پروژه با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بحث‌هایی درباره "روز رستاخیز" و اهمیت آن مطرح شد و معاون سینمایی وزیر ارشاد که امیدوار است تولید فیلم در دوره مدیریت او آغاز شود، به نیاز این پروه به منابع مالی اشاره کرد.

"روز رستاخیز" درباره واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) است و قصه فیلم به شخصیتی حاشیه‌ای در واقعه عاشورا اشاره دارد که در متن حوادث قرار می‌گیرد.این فیلم از مرگ معاویه تا قیام امام حسین (ع) را روایت خواهد کرد و عبدالله اسکندری طراح گریم، فرهاد فارسی طراح صحنه و لباس و حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری آن هستند.