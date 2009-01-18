درگیریها و تظاهرات در اطراف سفارت آمریکا در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع خبری اعلام کردند که نیروهای امنیتی لبنان برای دور کردن تظاهرکنندگان خشمگین از سفارت آمریکا از گاز اشک آور و آب استفاده کرد.

این درگیری زمانی به وقوع پیوست که تظاهر کنندگان که از شهروندان فلسطینی و لبنانی بودند سیم خاردارها و حصارهایی را که پلیس برای مقابله با حرکت آنها در اطراف سفارت نصب کرده بود، کنار زدند.

افراد خشمگین که برای همدردی با قربانیان غزه در آنجا جمع شده بودند خواستار اخراج سفیر آمریکا از بیروت بودند.

گفتنی است که در این درگیری ها برخی از تظاهرکنندگان مجروح شدند اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پس از استفاده از گاز اشک آور و آب داغ گروهی از تظاهرکنندگان بار دیگر با سازماندهی مجدد به کار خود ادامه دادند.