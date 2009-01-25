ایجاد 3نوع پذیرش در کنکور ارشد هنوز ابلاغ نشده/ تغییری در اجرا نداریم

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نهایی شدن 3 شیوه پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 88 و نگرانی داوطلبان این آزمون از اعلام این تغییرات در فاصله کوتاهی از برگزاری این کنکور گفت: هنوز آیین نامه سه نوع پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ نشده است اما در صورت ابلاغ نیز جای هیچ نگرانی برای داوطلبان وجود ندارد.

وی اضافه کرد: سه نوع شیوه پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد تاثیری در نحوه اجرای کنکور کارشناسی ارشد 88 ندارد و این کنکور مانند گذشته برگزار می شود.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: در صورت ابلاغ آیین نامه سه نوع پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد داوطلبان پس از اعلام نتایج اولیه کنکور باید با توجه به نمره خود نسبت به گزینش در این سه نوع شیوه پذیرش اقدام کنند.

به گزارش مهر، مدیر کل امور آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته از نهایی شدن سه شیوه پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 88 خبر داده بود. جعفر هزار جریبی اعلام کرده بود: در دوره آموزشی - پژوهشی که همان شیوه متداول پذیرش در ارشد است 4 تا 6 واحد پایان نامه و بقیه دروس آموزشی گذرانده می شود و در دوره آموزشی 1 تا 4 واحد سمینار، 12 واحد آموزشی مشترک و بقیه دروس آموزشی تخصصی به دانشجو ارائه می شود. در شیوه پژوهشی نیز 12 واحد مشترک و 28 واحد پایان نامه توسط دانشجو گذرانده خواهد شد.



مدیر کل امور آموزشی وزارت علوم اعلام کرده بود : دوره آموزشی پژوهشی تنها در مراکز پژوهشی و پژوهشگاهها، دوره آموزشی - پژوهشی در دانشگاههای مجری سابق و دوره آموزشی نیز در 14 دانشگاه برگزار می شود.