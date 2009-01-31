اهدای دو سیمرغ در بخش مواد تبلیغی جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور هیئت داوران بخش مواد تبلیغی جشنواره فیلم فجر روی سن سالن برج میلاد، جوایز این بخش به برگزیدگان اهدا شد. ایرج تقی‌پور، بهرام جلالی، ابراهیم حقیقی، مجتبی مشیری و رضا میرکریمی هیئت داوران این بخش بودند که از میان آنان تقی پور و مشیری روی صحنه آمدند.

هیئت داوران در این بخش فقط دو سیمرغ بلورین آن هم به صورت مشترک در بخش عکس اهدا کرد. سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار این بخش به علی باقری عکاس "پابرهنه در بهشت" و امیر عابدی عکاس "سه زن" اهدا شد.

در بخش طراحی گرافیکی هیئت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت سیمرغ بلورین ندانست و دیپلم افتخار این بخش به امیرشیبان خاقانی برای طراحی گرافیکی "سه زن" تعلق گرفت.

علی زارع طراح پوستر فیلم سینمایی "زن دوم" نیز دیپلم افتخار طراحی پوستر را از آن خود کرد. در این بخش نیز هیئت داوران اثری را شایسته دریافت سیمرغ ندانست.

دیپلم افتخار بخش تیزر و آنونس نیز به صورت مشترک به امیرشیبان خاقانی برای فیلم سینمایی "حس پنهان" و میثم مولایی برای فیلم سینمایی "دعوت" اهدا شد.