"تردید" و "درباره الی" نامزد دریافت 10 سیمرغ بلورین فیلم فجر شدند

بهترین فیلم: "بیست"، "پستچی سه بار در نمیزند"، "تردید"، "درباره الی"، "زادبوم"، "وقتی همه خوابیم"
بهترین کارگردان: عبدالرضا کاهانی "بیست"، حسن فتحی "پستچی سه بار در نمیزند"، واروژ کریممسیحی "تردید"، اصغر فرهادی "درباره الی"، تهمینه میلانی "سوپراستار"، بهرام بیضایی "وقتی همه خوابیم"
بهترین فیلمنامه: اصغر فرهادی "درباره الی"، فرید مصطفوی و ابوالحسن داودی "زادبوم"، واروژ کریممسیحی "تردید"، تهمینه میلانی "سوپراستار"، پرویز شهبازی "عیار14"
بهترین بازیگر مرد: پرویز پرستویی "بیست"، شهاب حسینی "درباره الی"، مسعود رایگان "زادبوم"، شهاب حسینی "سوپراستار"، محمدرضا فروتن "عیار 14"
بهترین بازیگر زن: "بیپولی" لیلا حاتمی، ترانه علیدوستی "تردید"، باران کوثری "حیران"، فریده فرامرزی "صندلی خالی"، مونا احمدی "کودک و فرشته"
بهترین بازیگر مرد مکمل: علیرضا خمسه "بیست"، حامد کمیلی "تردید"، صابر ابر "درباره الی"، کامبیز دیرباز "عیار 14"، افشین هاشمی "کوک و فرشته"
بهترین بازیگر زن مکمل: مهتاب کرامتی "بیست"، لیلا زارع "پستچی سه بار در نمیزند"، مریلا زارعی"درباره الی"، پگاه آهنگرانی"زادبوم"، طناز طباطبایی "صداها"
بهترین فیلمبرداری: ساعد نیک ذات "پنالتی"، بهرام بدخشانی "تردید"، حسین جعفریان "درباره الی"، علیرضا زرین دست "سوپراستار"، مرتضی پورصمدی "شبانه روز"
بهترین موسیقی: فردین خلعتبری "پستچی سه بار در نمیزند"، علیرضا کهن دیری "حیران"، کارن همایونفر "زادبوم"، ناصر چشم آذر "سوپراستار"، محمدرضا درویشی "وقتی همه خوابیم"
بهترین تدوین: بهرام بیضایی و سپیده عبدالوهاب "وقتی همه خوابیم"، محمدرضا موئینی "کودک و فرشته"، هایده صفییاری "درباره الی"، واروژ کریم مسیحی "تردید"، حسن حسندوست "پستچی"
بهترین صدا: حسین ابوالصدق "پستچی سه بار در نمیزند"، پرویز آبنار "تردید"، پرویز آبنار "صداها"، محمدرضا دلپاک "درباره الی"، مانی هاشمیان "شبانه روز"
بهترین طراحی صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی "پنالتی"، امیر اثباتی "تردید"، آتوسا قلمفرسایی "صداها"، سعید آهنگرانی "کودک و فرشته"، ایرج رامینفر، آتوسا قلمفرسایی "وقتی همه خوابیم"
بهترین جلوههای ویژه: داود رسولیان "به کبودی یاس"، عباس شوقی "پستچی سه بار در نمیزند"، جواد شریفی راد "کودک و فرشته"، جواد شریفی راد "موش"
بهترین چهرهپردازی: سعید ملکان "پستچی سه بار در نمیزند"، محمدرضا قومی "تردید"، مهرداد میرکیانی "درباره الی"، سودابه خسروی "شبانه روز"، سعید ملکان "وقتی همه خوابیم"
مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر فردا ساعت 19 در تالار بزرگ کشور برگزار میشود.
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