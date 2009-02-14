نوشاد عالمیان به مرحله نیمه نهایی راه یافت/ امروز مصاف با نماینده کره

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نوشاد عالمیان پس از استراحت در دور نخست مرحله حذفی مسابقات قطر با "جانگ" از کره جنوبی دیدار کرد و به برتری 4 بر صفر دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. در این مرحله بازیکن دیگری از کره جنوبی با نام "این چول" که رده 56 جهان را در اختیار دارد هم با نتیجه یک بر 4 مغلوب نوشاد عالمیان شد تا نماینده کشورمان در جمع 4 بازیکن برتر این رقابت‌ها قرار گیرد.

امروز نوشاد عالمیان در مرحله نیمه نهایی تورنمنت جهانی قطر بازهم با پینگ‌پنگ باز کره‌ای دیدار می کند. "کیم جای هان" حریف امروز عالمیان است. عالمیان در صورت پیروزی در بازی امروز برای دومین بار طی 10 روز گذشته راهی فینال مسابقات جهانی می شود. نوشاد عالمیان در مسابقات جهانی بحرین که پیش از مسابقات قطر در دوحه برگزار شد نیز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

این در حالی است که روز گذشته نیما عالمیان مقابل "مارسل آگویرا" نفر اول پاراگوئه وصاحب رنکینگ 28 جهان به میدان رفت و با نتیجه 3 بر 4 متوقف شد تا نتواند به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. شایان ملکی که از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز به عنوان دومین پدیده تنیس روی میز ایران معرفی شده است نیز در مرحله یک چهارم نهایی از ادامه بازی‌ها بازماند.

در رده سنی نوجوانان هم دیروز پوریا عمرانی مقابل "جمال" از بحرین به برتری 3 بر یک دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. در این مرحله عمرانی با نتیجه یک بر 3 مغلوب حریف قدرتمند از کره ای که رده 10 جهان را دارد، شد و از کسب مدال بازماند.

همچنین دیدارهای دوبل مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر روز گذشته پیگیری شد. در بازی های برگزار شده تیم محمد علی روئین تن و پوریا عمرانی با پیروزی 3 - 1 مقابل تیم بحرین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. هنگ کنگ حریف روئین تن و عمرانی در این مرحله است. در بازی های جوانان نیز تیم شایان ملکی و نیما عالمیان موفق شدند تیم قدرتمند روسیه را با حساب 3 بر2 شکست دهند و به جمع 8 تیم برتر بازی های دونفره راه یابند. این تیم بایستی امروز با سنگاپور دیدار می کند.