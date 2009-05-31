محدودیت جدید دانشگاه شریف برای اسکان پذیرفته شدگان کنکور ارشد88

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشجویانی که در حال حاضر در خوابگاه دانشگاه صنعتی شریف ساکن هستند و در کنکور کارشناسی ارشد سال 88 نیز در این دانشگاه پذیرفته شده اند می توانند در خوابگاههای دانشگاه باقی بمانند.
وی در رابطه با پذیرش سایر دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد سال 88 در دانشگاه صنعتی شریف افزود: به دلیل کمبود خوابگاه دانشجوی جدید را در خوابگاهها نمی پذیریم. اگر کسی راه بهتری دارد بگوید تا ما انجام دهیم.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: از نظر خوابگاه به شدت در مضیقه هستیم و این واقعا جای تاسف دارد که یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور وضعیت خوابگاهی اش اینگونه است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا برای بهبود خوابگاهها کاری انجام نمی دهید، اظهار داشت: "چه کاری می توانیم انجام دهیم. خودکشی کنیم؟"
نظر شما