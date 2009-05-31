حفر اولین چاه اکتشافی ایران در خزر / افزایش قیمت نفت تداوم می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در حاشیه امضای قرارداد فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در جمع خبرنگاران در رابطه به آخرین وضعیت امضای قرارداد فازهای جدید گفت: هم اکنون مذاکراتی با شرکتهای داخلی برای واگذاری قرارداد فاز 19 پارس جنوبی در حال انجام است که به زودی قرارداد این فاز نیز به پیمانکاران واگذار می شود.

وی با اشاره به واگذاری قرارداد فازهای 27 و 28 پارس جنوبی به شرکت پتروپارس ایران، تصریح کرد: با واگذاری این دو فاز، مجموع فازهای در دست ساخت پارس جنوبی به 11 فاز افزایش پیدا می کند این در حالی است که در سال گذشته نیز 5 فاز این میدان مشترک گازی به بهره برداری رسیده بود.

نوذری در ادامه با اشاره به منابع مالی اختصاص یافته به ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تبیین کرد: ساخت این پالایشگاه مایعات گازی جزو برنامه های اولویت دار وزارت نفت است.

به گفته این مقام مسئول پیش بینی می شود با توجه به تامین منابع مالی و پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی، ساخت این پالایشگاه تا دو و نیم سال آینده به پایان برسد.

برای حفاری خزر با مشکل رژیم حقوقی مواجه نیستیم

این عضو کابینه دولت نهم در ادامه در رابطه با آغاز فعالیتهای سکوی حفاری نیمه شناور ایران البرز توضیح داد: در حال حاضر مقدمات اجرای عملیات حفاری در دریای خزر توسط دو شرکت نفت خزر و حفاری شمال در حال انجام است.

وزیر نفت افزود: اگر شرکتهای خارجی در اجرای پروژه های حفاری در دریای خزر تحقیق کنند عملیات حفاری خزر را توسط شرکتهای ایرانی آغاز می کنیم.

به گفته نوذری قرار است ابتدا یک حلقه چاه توصیفی و اکتشافی در دریای خزر حفاری شود.

وی تصریح کرد: در خصوص آغاز عملیات اکتشافی در دریای خزر مشکلی در رابطه با رژیم حقوقی نداریم و مرزهای آبی در این منطقه کاملا مشخص شده است.

افزایش تدریجی قیمتهای نفت در ماههای آینده

نوذری در رابطه با چشم انداز قیمتهای نفت خام در ماههای آینده توضیح داد: شواهد نشان می دهد که شاخص های بورس تغییر کرده که نفت نیز یکی از این شاخص های مهم در بازار به شمار می رود.

وی افزود: از سویی دیگر، شرایط اقتصادی برخی از کشورها همچون چین و هند در حال تغییر بوده که این موضوع نیز می تواند موجب افزایش بهای نفت در ماههای آتی شود.

نوذری با یاد آوری کاهش 4 میلیون و 200 هزار بشکه ای سقف تولید اوپک و پایبندی بیش از 80 درصدی اعضای اوپک به این میزان کاهش، تصریح کرد: از این رو، پیش بینی می شود قیمتهای نفت خام به تدریج و با یک روند ملایم افزایش پیدا کند و در این رابطه حتی روز جمعه هفته گذشته قیمت 65 دلار برای فروش هر بشکه نفت به ثبت رسیده است.