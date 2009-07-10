آغاز امتحانات مجدد دانشگاه علامه از 23 تیر/ امکان شرکت برای تمام دانشجویان

عبدالله شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امتحانات دانشگاه علامه طباطبایی در مرحله نخست بدون هیچ گونه تعطیلی برگزار شده است اما از آنجا که برخی از دانشجویان در این امتحانات شرکت نکرده اند این امتحانات طبق اعلام دانشکده ها از تاریخ 23 تیرماه به مدت 10 روز برگزار خواهند شد.

وی ادامه داد: دانشجویانی که یک بار با شرایط نامناسب روحی در امتحانات شرکت کرده اند می توانند مجددا در امتحان شرکت کنند اما در هر صورت نمره امتحان مجدد برای آنها لحاظ خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: آزمون دروسی که بدون غایب برگزار شده دیگر تکرار نمی شود. بیشتر امتحانات دوره های کارشناسی ارشد و دکتری شامل این دسته می شوند.

وی در رابطه با ارائه خوابگاه به دانشجویانی که در امتحانات مجدد شرکت می کنند به مهر گفت: خوابگاهها در دست آماده سازی هستند و دانشجویان از 21 تیرماه می توانند به خوابگاهها مراجعه کنند.