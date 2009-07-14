تاکید سولانا بر همکاری بیشتر اتحادیه اروپا و کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی ریانوستی، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به کوزوو رفته و با مقامات این منطقه در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف گفتگو کرد.

به گفته معاون مطبوعاتی سولانا، وی در پریشتینا پایتخت کوزوو با "فاتمیر سجدیو" رئیس جمهور و "هاشم تاچی" نخست وزیر این منطقه دیدار کرده و به تبادل نظر با آنان در مورد زمینه همکاریهای بیشتر پرداخت. بر این اساس ادامه حضور نیروهای اتحادیه اروپا در کوزوو که از دسامبر 2008 ماموریت حفظ امنیت در این منطقه را بعهده دارند، از جمله موارد مورد بحث طرفین بوده است.

طبق این گزارش سولانا از روز دوشنبه سفر دوره ای خود به منطقه بالکان را با دیدار از صربستان و مقدونیه آغاز کرده و قرار است فردا به مونته نگرو برود. به اعتقاد تحلیلگران سفر وی به کوزوو با تشنجات اخیر در مناطق جنوبی این منطقه که ساکنان صرب دارند، مرتبط است.

گفتنی است شب گذشته در حمله افراد ناشناس در منطقه مرزی پرزوو دو تن کشته شدند. روز سه شنبه هفته گذشته نیزدر پی انفجار بمبی در جنوب صربستان، مقامات بلگراد نیروهای مستقر اروپایی در منطقه را مسئول این ناآرامیها دانستند.