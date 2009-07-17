مجامع دانشگاهی از ظرفیت پیوند علم با عمل صالح برخوردار شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی صبح جمعه در مراسم تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین المپیاد علمی و دانشجویی گفت: مجامع علمی دانشگاهی باید در تمامی علوم راه را برای رسیدن به قله های علم و معارف هموار کنند و در پرتو علم، معرفت و ایمان زمینه طغیان را در جوامع بشری بخشکانند و لذت حقیقی علم و دانش را بچشند و درک کنند.

وی اضافه کرد: جایگاه علم در فرهنگ متعالی اسلام جایگاهی ممتاز و استثنایی است از همین منظر استادان پیشگام در عرصه تدوین ابواب معارف دین و جمع آوری روایات و آیات در کتب گرانسنگ و گرانقدر حدیث نخستین بابی را که برگزیدند کتاب العقل بوده است.

ابوترابی ادامه داد: عقل را به عنوان مفتاح الورود همه عرصه ها و میدانهای تعالی و تربیت و تکامل انسان و تعامل بشری دانسته اند و کتاب دوم کتاب العلم بوده است که موقعیت ممتاز برای کسب دانش و علم در فرهنگ متعالی اسلام است. راه ورود به عرصه معرفت که هدف نهایی از خلقت انسان است تربیت جان و روح با جوهر است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: امروز جوامع بشری تمامی موقعیتهایی را که کسب کرده اند بر بال قدرت و دانش نشسته اند و دانش حامی آنها بوده است که البته در نگاه قرآن کریم قدرتمندترین ابزار برای رشد پرورش دانش و انتقال علم به انسانها و جوامع بشری قلم بوده است.

وی اضافه کرد: اگر انسانها از استعداد و توانایی دست یافتن به نوشتن و ثبت دانش و علم و انتقال آن به دیگران در راه قلم برخوردار نبودند راه گسترش علم هم به رویشان بسته شده بود.

ابوترابی ادامه داد: این قدرت و ظرفیت علم را خداوند امروز برای بشر به ارمغان آورده است و خدای سبحان یکی از بالاترین نعمات خود را به انسان قدرت تحصیل علم از راه و مجرای قلم یاد کرده است که اگر مدرسه و کتاب و قلم و کلاس نبود انسان از دست یافتن به علم محروم بود.

وی خاطرنشان کرد: باید به مدرسه رفت و با قلم و کتاب آشنا شد و علم را به کار بست تا راه دست یافتن به علوم برتر و بالاتر هموار شود. همچنین باید آراسته به تقوی شد و به وسیله نور تقوی خدای سبحان را معلم بلاواسطه خود کرد که برای رسیدن به تقوی راهی به جز کتاب و قلم و مدرسه وجود ندارد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: منتهی جای افسوس آن است که گاهی انسانها در همان مدرسه می مانند و گام به دانشگاه نمی گذارند بعضی انسانها به کودکستان می روند و در همان کودکستان باقی می مانند. انبیا آمده اند که انسان را از کودکستان به دانشگاه علم و معرفت هدایت کنند و آنها را با حقایق علم و معرفت آشنا کنند. آیا امروز بشر به این فرضیه علمی راه یافته است که بتواند به قدرت و توان اجرا در کوتاهترین زمان ممکن دست پیدا کند، آیا این اندیشه شکل گرفته است؟

وی اظهار داشت: ما در کودکستان باقی مانده ایم اگر به آستان علم سر می نهادیم و علم را با عمل گره می زدیم و زندگی و حیات فردی و اجتماعی ما به معنای واقعی کلمه علمی می شد امروز در زمین نبودیم بلکه در ملکوت زندگی می کردیم.

ابوترابی ادامه داد: اگر انسان قدرت دستیابی به علم را نداشت امکان طغیان نبود. ریشه طغیان دانش است، علمی که باید ابزاری شود برای تکامل و بسط عدالت در جامعه ابزاری می شود برای طغیان و سرکشی و نسل کشی. اگر دانش نبود بشر هیچ گاه تصور بی نیازی نمی کرد همان طور که ثروت تصور بی نیازی را به وجود می آورد و تصور قدرت هم زمینه طغیان را به وجود می آورد، انسان اگر فاقد علم بود هرگز به قدرت سیاسی نمی رسید که طغیان کند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: قدرتهای مسلط سیاسی، علمی و اقتصادی در جهان همه در سایه علم به دست می آیند. حتی به قول امام (ره) علم به توحید هم حتی گاهی انسان را به طغیان می کشاند، علم حقیقی معرفت الله است. خوشا به حال انسانهایی که در سایه علم به مراتبی از قدرت اقتصادی و سیاسی دست می یابند اما هیچ گاه طغیان نمی کنند.

وی خاطر نشان کرد: توصیه ماندگار آیت الله بهجت این است که به آنچه که علم داریم عمل کنیم، راه گشودن همه دریچه ها در علم و پیوند علم با عمل است، صحبت ما باید علم باشد و در تصمیم های کلان و خرد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی از آن بهره مند شویم.