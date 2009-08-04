4700 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزات نیرو، گزارشهای ارائه شده حاکی از آن است که با برنامه ریزی صورت گرفته در سال آینده باید 30 واحد نیروگاهی توسط سازمان توسعه برق ایران با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شود که این میزان بالغ بر 4711 مگاوات را به ظرفیت تولید برق کشورخواهد افزود.

در سال آینده باید 3 واحد در نیروگاه خصوصی خرمشهر، 4 واحد در نیروگاه خصوصی علی آباد، 2 واحد توسط طرح توسعه نیروگاه اردبیل و 2 واحد دیگر نیز در طرح توسعه نیروگاه ارومیه وارد مدار تولید برق شود.

همچنین واحدهایی از نیروگاه های دماوند، سمنان، زنجان 3، کرمانشاه، خورشیدی حرارتی یزد، شاهرود، ایرانشهر، سنندج و ماهشهر نیز وارد مدار خواهد شد.

این برنامه ریزی حاکی از آن است که تنها نیمه نخست سال آینده 17 واحد نیروگاهی با ظرفیتی بالغ بر 2400 مگاوات وارد مدار تولید برق کشور خواهد شد.

براین اساس در نیمه دوم سال 89 نیز این میزان با 13 واحد نیروگاهی به بیش از 2300 مگاوات خواهد بود.

در سال جاری نیز باید 23 واحد نیروگاه حرارتی با ظرفیتی بالغ بر دو هزار و 609 مگاوات راه اندازی شود که از این میان تاکنون 6 واحد نیروگاهی با ظرفیت 963 مگاوات وارد مدار شبکه سراسری برق کشور شده است.