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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۱

رئیسی و مقدمی به نمایش "مهر هفتم" شاپوری پیوستند

رئیسی و مقدمی به نمایش "مهر هفتم" شاپوری پیوستند

نمایش "مهر هفتم" به کارگردانی سعید شاپوری با بازی نیما رئیسی و شبنم مقدمی شهریورماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

شاپوری در این باره به خبرنگار مهر گفت: حضور رئیسی، مقدمی، فرزین صابونی، بهنام تشکر، علیرضا محمدی و رویا میرعلمی در "مهر هفتم" قطعی شده و در حال انتخاب بازیگر برای چند نقش کوتاه هستیم. البته تمرین‌های شروع شده و طبق برنامه اعلام شده از طرف مدیریت مجموعه تئاتر شهر این نمایش را پنجم شهریورماه در تالار قشقایی به صحنه خواهیم برد.

وی با اشاره به حضور کتایون فیض مرندی به عنوان طراح صحنه نمایش "مهر هفتم" افزود: این نمایش که برگرفته از فیلمی به همین نام به کارگردانی اینگمار برگمان فیلمساز فقید سینمای سوئد است به موضوع ایمان و مرگ می‌پردازد و مانند دیگر کارهای برگمان دارای حال و هوای دینی است.

شاپوری زمستان 85 نمایش "نور زمستانی" را برگرفته از فیلمی با همین نام اثر اینگمار برگمان در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

کد مطلب 927050

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