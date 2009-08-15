به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم در شهرهای غربی ایران انجام شده و داستان آن درباره مردی است که شغلش جمعآوری اشک چشم مردم است. در این فیلم حسن پورشیرازی، یونس غزالی، محمد ربانی، محمد شیروانی، امید زارع، آوا درویشی و یاسمن محب اهری ایفای نقش میکنند.
نکته قابل توجه در فهرست بازیگران "کشتزارهای سپید" حضور محمد شیروانی مستندساز سینمای ایران است که این بار به عنوان بازیگر در فیلم رسولاف به ایفای نقش پرداخته است. این فیلم در جشنواره سن سباستین امسال برای کسب جایزه صدف طلایی بهترین فیلم رقابت میکند.
عوامل تولید "کشتزارهای سپید" عبارتند از نویسنده و تهیهکننده: م. رسولاف، فیلمبردار: ابراهیم غفوری، تدوینگر: جعفر پناهی، آهنگساز: محمدرضا درویشی، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: شهرام کریمی، عکاس: کورش عسگری، صداگذار: امیرحسین قاسمی، مجری طرح: غلامرضا احمدی و دستیار و برنامهریز: داریوش عبادی.
رسولاف فیلمهای سینمایی "گاگومان" و "جزیره آهنی" را کارگردانی کرده که فیلم اخیر سال 2006 هفتمین فیلم برتر منتقدان آمریکایی شد. پنجاه و هفتمین جشنواره فیلم سن سباستین 18 تا 26 سپتامبر در اسپانیا برگزار و بخش جنبی مرواریدهای زابالتگی آن با نمایش فیلم سینمایی "لعنتیهای بیآبرو" به کارگردانی کوئنتین تارانتینو آغاز میشود.
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