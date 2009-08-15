اعلام نتایج آزمونهای دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در 26 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دانشنامه فوق تخصصی به همراه آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی در هفته اول و دوم مرداد برگزار شده است و نتایج نهایی به همراه رتبه های این آزمون ها روز دوشنبه اعلام خواهد شد و برگزیدگان این آزمونها روز 29 مرداد مورد تقدیر قرار می گیرند.

آزمونهای کتبی بیست و سومین دوره دانشنامه فوق ‌تخصصی، پنجاه و ششمین دوره دانشنامه تخصصی و بیست و هشتمین دوره گواهینامه تخصصی پزشکی به ترتیب در روزهای 15 مرداد و 21 مرداد برگزار شده است.

258 داوطلب در 20 رشته فوق تخصصی و دو هزار و 202 داوطلب در 25 رشته تخصصی در این آزمونها شرکت کردند.

به گزارش مهر، آزمونهای دانشنامه فوق تخصصی و گواهینامه و دانشنامه تخصصی از جمله بالاترین آزمونهای کشوری هستند که برای فارغ التحصیلان دوره های دستیاری فوق تخصصی و تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود. افراد پذیرفته شده در آزمون دانشنامه به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشغول به خدمت می شوند.