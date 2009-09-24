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۲ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

جعفرزاده در گفتگو با مهر:

نخجوانی رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری شد

نخجوانی رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انتصاب رضا نخجوانی به عنوان رئیس جدید این سازمان خبر داد.

رضا جعفر زاده در گفتگو با مهر از انتصاب رضا نخجوانی به عنوان رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: پیش از این محمد علی ایلخانی عهده دار مدیریت  این سمت بوده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: جلسه تودیع و معارفه نخجوانی و ایلخانی روز شنبه هفته آینده در محل مدیریت دانش بسیج سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور برگزار می شود.

جعفرزاده ضمن بیان حضور نمایندگان رسانه ها در این مراسم تودیع و معارفه، تصریح کرد: کاپیتان نخجوانی دارای مدارک کارشناسی حقوق قضا، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و همچنین دارای تجربیات پژوهشی در زمینه حقوق و تکنولوژی است.

وی همچنین فعالیت نخجوانی در سازمان خدمات هلیکوپتری، شرکت هواپیمایی نفت و آسمان را از دیگر سوابق مدیریتی وی ذکر کرد و افزود: نخجوانی در آخرین سمت خود مدیریت شرکت هواپیمایی کیش را بر عهده داشته است.

 

کد مطلب 952146

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