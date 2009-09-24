نخجوانی رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری شد

رضا جعفر زاده در گفتگو با مهر از انتصاب رضا نخجوانی به عنوان رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: پیش از این محمد علی ایلخانی عهده دار مدیریت این سمت بوده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: جلسه تودیع و معارفه نخجوانی و ایلخانی روز شنبه هفته آینده در محل مدیریت دانش بسیج سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور برگزار می شود.

جعفرزاده ضمن بیان حضور نمایندگان رسانه ها در این مراسم تودیع و معارفه، تصریح کرد: کاپیتان نخجوانی دارای مدارک کارشناسی حقوق قضا، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و همچنین دارای تجربیات پژوهشی در زمینه حقوق و تکنولوژی است.

وی همچنین فعالیت نخجوانی در سازمان خدمات هلیکوپتری، شرکت هواپیمایی نفت و آسمان را از دیگر سوابق مدیریتی وی ذکر کرد و افزود: نخجوانی در آخرین سمت خود مدیریت شرکت هواپیمایی کیش را بر عهده داشته است.