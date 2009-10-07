اهمیت انتخاب لاریجانی به ریاست فراکسیون اصولگرایان درسطح برون فراکسیونی

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب مجدد لاریجانی بعنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: اقبال نمایندگان برای انتخاب مجدد لاریجانی بعنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان را می توان در دوسطح برون فراکسیونی ودرون فراکسیونی مجلس بررسی کرد.

وی با اشاره به اقبال نمایندگان به انتخاب لاریجانی درسطح درون فراکسیونی، گفت: در سطح درون فراکسیونی وحوزه رقابت اصولگرایان دو علت عمده برای انتخاب لاریجانی وجود دارد که یکی باتجربه تر بودن وی نسبت به سایر رقبایشان در فراکسیون اصولگرایان است ودیگری وابسته نبودن وی به دولت.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت انتخاب لاریجانی درسطح برون فراکسیونی خاطرنشان کرد: لاریجانی چهره شناخته شده ای است که علاوه براینکه با همه بخشهای اصولگرایی تعامل گسترده ای دارد، با بخشهای مستقل واصلاح طلب در درون وبیرون مجلس هم ارتباط خوبی برقرار کرده است.

وی افزود: شخصیت برجسته وجایگاه ویژه لاریجانی در بین نمایندگان و ریاست خردمندانه ایشان برمجلس شورای اسلامی را می توان از دیگر عوامل اقبال نمایندگان به ایشان دانست.

این عضوکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد یکسال و چندماهه ریاست لاریجانی بر مجلس وهمچنین ریاست یکساله وی برفراکسیون اصولگرایان، عنوان کرد: لاریجانی همواره مواضع اصولی وعاقلانه ای را در ریاست خود برمجلس داشته است ضمن اینکه با همه نمایندگان نیز در این مدت تعامل خوبی برقرار نموده است.

وی لاریجانی را عامل حفظ جایگاه مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: باتوجه به اینکه درحال حاضر تعامل با دولت کار ساده ای نیست ، لاریجانی بخوبی از عهده این کار برآمده است.

دبیرکل فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس ودولت باید مجموعا در راستای منافع ملی کشور وحفظ نظام گام بردارند، خاطرنشان کرد: در حقیقت حفظ شان مجلس که همان حفظ سرمایه یکصدسال قانونگذاری در کشور است بسیار حائز اهمیت است که نمایندگان هم براساس اینکه لاریجانی در حفظ این جایگاه موثرتر است به وی رای مجدد دادند.

وی یادآورشد: در ابتدای کار مجلس برخی از افراد فکر می کردند که لاریجانی نمی تواند وقت کافی را برای مجلس بگذارد اما تجربه نشان داد که اینطور نیست، به گونه ای که لاریجانی از هیچ بند وکلمه ای در لوایح وطرح ها به سادگی عبور نمی کند وبا دقت آنان را بررسی کارشناسانه می نماید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه لاریجانی از مواضع اعتدالی واصولی برخوردار است که مورد پسند نمایندگان واقع شده است، گفت: لاریجانی به حفظ تعادل وتعامل در قوا نیزتوجه لازم را دارد، ضمن اینکه در ارتباط و پیوند دادن مجلس با سطوح کلان سیاسی کشورعملکرد خوبی ارائه نموده است.

سنایی در پایان به مواضع محکم واصولی لاریجانی نسبت به پرونده هسته ای کشور ومسائل مختلف فلسطین اشاره کرد وگفت: مجلس برای کارآمدترشدن واستفاده بهینه از وقتش احتیاج به بازنگری در آئین نامه داخلی اش را دارد که در این راستا لاریجانی به اصلاح آئین نامه داخلی مجلس هم توجه لازم وکافی را داشته است.