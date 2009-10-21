واکاوی بحران دارفور ؛ سودان میان سندان اسرائیل و چکش آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 27 مهر، از تغییر راهبرد این کشور در برابر دولت سودان به منظور بهبود اوضاع منطقه جنگی دارفور خبر داد که بر این اساس، دولت آمریکا قصد دارد با تغییر رویکرد خود در سودان، با دولت این کشور برای بهبود اوضاع منطقه دارفور به مذاکره بنشیند.

طبق اعلام مقامهای آمریکایی، دولت اوباما در رویکرد جدید خود به جای در انزوا قرار دادن سودان به مذاکره با دولت مرکزی در راستای حل اختلافات در این کشور می پردازد.

اعلام راهبرد جدید آمریکا در سودان در حالی صورت می گیرد که پیشتر "سوزان رایس" اظهار نظرهای تندی درباره"عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان مطرح و او را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. با این حال گریشن نماینده اوباما در امور سودان تاکید کرده است که بدون دخالت البشیر حل مشکلات دارفور ممکن نیست.

بر اساس این گزارش، راهبرد جدید آمریکا در راستای بهبود شرایط در منطقه بحران زده دارفور و پایان دادن به درگیریها در این منطقه است که از سال 2003 تا کنون منجر به کشته شدن دست کم 300 هزار نفر شده 2.7 میلیون آواره بر جای گذاشته است.

این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود در صورت روی کار آمدن تحریمهای شدیدی را علیه سودان وضع می کند. در عین حال با توجه به موضع گیری محافل داخلی آمریکا و اظهار نظرهای متناقض مقامهای این کشور به نظر نمی رسد نام سودان در آینده نزدیک از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا خارج شود.

خاطر نشان می شود مقامهای سودان، بارها غرب و در راس آن، آمریکا را به تلاش برای تجزیه سودان از طریق حمایت از گروههای شورشی متهم کرده اند.

از سوی دیگر روزنامه الشرق الاوسط چندی پیش فاش کرد دولت آمریکا با هدف تحت فشار قرار دادن دولت سودان، متعهد به برطرف کردن کسری بودجه گروه های مخالف و همچنین تقویت توان هوایی آنان درجنوب این کشور شد.

به گفته منابع آگاه در جنبش خلق سودان که از جنبشهای مخالف عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور است، دولت آمریکا با درخواست هیئتی از این جنبش که اخیرا به واشنگتن سفر کرده بود، مبنی بر تقویت قدرت و توانایی دفاعی هوایی آن در جنوب موافقت کرد.

این درحالی است که کنگره آمریکا نیز با اختصاص 275 میلیون دلار به مخالفان عمر البشیر در جنوب سودان با هدف حمایت مالی و برطرف کردن کمبود بودجه آنان موافقت کرد.

دولت آمریکا و دیگر همپیمان غربی آن که در تلاش برای تقسیم سودان با هدف استفاده از منابع و ثروتهای طبیعی آن هستند، عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به دست داشتن در کشتار جنوب متهم کرده اند و براین اساس دادگاه لاهه نیز حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان را صادر کرد.



اما در کنار آمریکا که مقامهای سودانی آن را به دخالت در امور داخلی خود و تلاش برای ادامه بی ثباتی در دارفور متهم می کنند، رژیم صهیونیستی و گروههای صهیونیست به شکل های مختلفی در این مسئله دخالت می کنند.

طرح صهیونیستی برای تجریه سودان، هرج و مرج در دارفور و بهره برداری تبلیغاتی از آن



بنابر نقل مرکز اطلاع رسانی پایگاه تحقیقاتی و علوم الراصد ، جزئیات طرح لابی صهیونیست برای ایجاد هرج و مرج در دارفور و دامن زدن به مشکلات برای بهره برداری از آن فاش می کند که سازمانهای صهیونیستی از همان روز اول بروز بحران دارفور در آن دخالت داشته اند و برای بهره برداری رسانه ای از طریق شبکه های سازمان یافته خود در جهان با هدف منحرف کردن افکارعمومی از فجایع و جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس بر ضد فلسطینی ها در مناطق فلسطینی مرتکب می شود و در نهایت هدف از این طرح، تبلیغ گسترده ایده دخالت بین المللی در دارفور وسودان است :



طرح صهیونیستی بر سه محور اصلی مبتنی است :



1- رسانه ای از طریق انتشار اطلاعات دروغین درباره فاجعه

2- نظامی از طریق غرق کردن منطقه دارفور در سلاح



3- سیاسی از طریق برگزاری تظاهرات متعدد و سازمان یافته در برخی پایتختهای جهان و تحریک مقامهای پارلمانی آمریکایی و اروپایی و دعوت برای صدور قطعنامه هایی بر ضد دولت سودان که طرح صهیونیستی در این محور موفق عمل کرده است، زیرا در طول دو سال ، 20 قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد درباره دارفور صادر شده است.



غرق کردن دارفور با سلاحهای اسرائیلی



کشف و ضبط سلاحهای ساخت رژیم اسرائیل در دارفور در دستان گروههای شورشی تاکیدی بر دخالت رژیم صهیونیستی در بحران این مطنقه است.



در این زمینه، روزنامه العرب الیوم اردن از افشای شبکه قاچاق سلاح اسرائیل به دارفور خبر داد که فرزند "دانی یاتوم" رئیس پیشین سازمان جاسوسی رژیم اسرائیل(موساد) و از مشاوران دولتهای پیشین این رژیم در آن دست داشته است.



صهیونیستها تاکید کرده اند هدفشان غرق کردن دارفور با تسلیحات و حمایت از شورشیان است تا منطقه دارفور همچنان متشنج بماند و ناآرامی ها و بی ثباتی در آن ادامه یابد.



دولت اردن رسما اعلام کرد که سازمان اطلاعات این کشور، یک شبکه اسرائیلی قاچاق سلاح برای شورشیان در ایالت دارفور در غرب سودان را کشف کرده است.



به گفته مقامهای اردنی، نیروهای امنیتی اردن، چند اسرائیلی را که از خاک اردن به عنوان گذرگاهی برای قاچاق سلاح برای شورشیان دارفور استفاده می کردند، دستگیر کرده اند.



به نوشته العرب الیوم، بازجویی های به عمل آمده از بازداشت شدگان نشان داد که آنها گذرنامه های اسرائیلی دارند که از جمله این افراد، فردی است که به طور مستقیم با فرزند کوچک مدیر پیشین موساد همکاری می کند.



بر اساس اعترافات بازداشت شدگان، شیمون ناور صاحب شرکت واردات و صادرات اسرائیل عملا در کار قاچاق سلاح به ایالت غربی دارفور سودان دست دارد و متهمان بازداشت شده با هدایت آموس جولان مدیر یک کارخانه اسلحه سازی در تل آویو این کار را انجام می دادند.



آموس همچنین دفتر مشورتی برای تجهیز گروههای مسلح در کشورهای عربی و سازمانهای خاص و شرکتهای امنیتی دارد.



به گزارش مهر، در این زمینه، روزنامه اسرائیلی هاآرتص در 16 فوریه 2007 اعتراف کرده بود از جمله قراردادهای زیادی که تل آویو در زمینه تسلیحاتی امضا کرده بود، قراردادی با کشور همسایه سودان (چاد) منعقد شد که صحنه فعالیت گروههای شورشی دارفور است.



مرکز مطالعاتی مسائل دفاعی و امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک نیز در گزارشی از قاچاق سلاح به آفریقا فاش کرده بود دارفور در غرب سودان به محلی برای تجارت سلاحهای اسرائیلی تبدیل شده و اسرائیل، دارفور را در سلاحهای خود غرق کرده است.



جنگ تبلیغاتی و رسانه ای گسترده بر ضد سودان به مدیریت صهیونیستها



لابی صهیونیستی، با طرح ادعاهای کشتار دسته جمعی ساکنان دارفور، به سرعت جنگ تبیلغاتی گسترده ای بر ضد دولت سودان به راه انداخت و پس از آن کمیته ای برای تحرکات بر ضد این کشتار ادعایی در دارفور تحت عنوان "ائتلاف نجات دارفور"، تشکیل شد.



این ائتلاف شامل 180 سازمان در جهت تبلیغ ادعای کشتار دسته جمعی دردارفور فعالیت می کند؛ حقوق 500 هزار دلاری رئیس این ائتلاف که دو برابر حقوق بوش پسر رئیس جمهوری سابق آمریکا است، اهمیت نقش این تشکل را نشان می دهد.



این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست آمریکا به طور تصادفی در ژوئن 2007، از اسناد و مدارک آمریکایی درباره این لابی صهیونیستی و اینکه چگونه توانسته است بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا را به تحمیل تحریمهایی بر ضد دولت سودان به سبب دارفور متقاعد کند، و دارفور را در صدر توجهات و اولویتهای واشنگتن قرار دهد، پرده برداشت.



این اسناد تاکید داشت که رهبری این سازمان یا ائتلاف مشکوک موسوم به "نجات دارفور" را صهیونیستها بر عهده دارند که به سازماندهی تظاهراتی در سطح جهان و درخواست برای صدور قطعنامه هایی در پارلمانهای کشورهای بزرگ بر ضد دولت سودان مبادرت ورزیدند.



اما خطرناک ترین اقدام این ائتلاف موسوم به نجات دارفور، تکیه بر تحریمها و اقدام نظامی بر ضد دولت سودان و مخالفت با آشتی دولت و مخالفان و راهکار مسالمت آمیز است، طی دو سال گذشته این ائتلاف توانست صندوقهای پستی اعضای کنگره آمریکا را پر از بیانیه و میدان اصلی واشنگتن را از تظاهرکنندگان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی را از پیامهای تبیلغاتی برای ابراز همبستگی و تصاویر سودانی هایی که از گرسنگی می میرند، پر کرد و پرسید : تاریخ چگونه درباره ما قضاوت خواهد کرد؟ از آن تاریخ، موضوع دارفور در صدر توجهات و اولویتهای سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت.



ائتلاف صهیونیستی موسوم به نجات دارفور موفق شد جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا را به صدور قطعنامه هایی برای تحمیل تحریمهای اقتصادی بر ضد دولت سودان به عنوان آغاز یک تحرک همه جانبه بر ضد این کشور متقاعد کند.



ائتلاف نجات دارفور در سال 2005، دو سازمان شامل "خدمت جهان آمریکایی یهودی" و "موزه هولوکاست یهودی" تاسیس کرد که به مسئله کشتار دسته جمعی در سودان می پرداخت که نخستین سازمان اخیرا در سودان کشف شد.



برای اینکه حجم نقش رسانه ای شوم صهیونیستی را درک کنیم به این نکته باید اشاره کرد که در دفتر اصلی ائتلاف صهیونیستی نجات دارفور در واشنگتن، 30 کارشناس امور سیاسی و روابط عمومی به فعالیت مشغول هستند که آخرین بودجه در آخرین سال مالی آن، 15 میلیون دلار بوده است.



این ائتلاف صهیونیستی از افشای مبالغی که صرف تبلیغات می کند، خودداری کرده است، این تبلیغات تنها بر ضد دولت سودان نیست، بلکه کشورهای دیگری را نیز هدف قرار داده است.



انگیزه های لابی صهیونیستی برای دخالت در دارفور



به گزارش مهر، بر اساس پژوهشی که درباره دارفور در اواخر 2007 آماده شد، انگیزه های تهاجم تبلیغاتی گسترده لابی صهیونیستی و دخالت آنها در دارفور را می توان به این شرح اعلام کرد :



1- دخالت صهیونیستها و گروههای صهیونیستی به زعم خود با هدف یادآوری مسئله هولوکاست و ایجاد همبستگی انسانی با مسئله آنها و در نتیجه، منحرف کردن افکار عمومی و رسانه ها از فجایع و جنایاتی است که رژیم اسرائیل بر ضد فلسطینی ها در مناطق اشغالی مرتکب می شود و همچنین کانونهای حوادث جدید برای جلب توجه جهانی در این راستا ایجاد شود.



2- اسرائیل همچنین تلاش می کند در روابط کشورهای عربی و آفریقایی شکاف ایجاد کند به ویژه با توجه به اینکه آفریقا نقش حمایت از مسائل عربی و فلسطین را ایفا می کند



اسرائیل در مسئله دارفور فرصتی را برای ضربه زدن به روابط اعراب و آفریقا از طریق القای این مسئله به عنوان یک مسئله قومیتی و نژادی پیدا کرده است که بر اساس ادعای صهیونیستها، عنصر عربی برای کشتار دسته جمعی در دارفور تلاش می کند تا این اقدامات، کشتار و ویرانگری و ساخت دیوار نژادپرستانه حائل در مناطق فلسطینی را توجیه کنند.



البته دخالتهای صهیونیستها در قاره آفریقا منحصر به دارفور نیست به عنوان مثال رژیم اسرائیل به گروه ایبو در ایالت شرقی نیجریه برای مقابله با ایالت شمالی که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، کمک کرده است تا جایی که وضعیت به اعلام استقلال ایالت شرقی تحت عنوان جمهوری بیافرا در سال 1967 رسید و اسرائیل آن را به ادعای اینکه ایبو، یک قومیت و نژاد منحصر به فردی است، به رسمیت شناخت.



سوء استفاده اسرائیل از بعد انسانی دارفور



منابع عبری فاش کرده بودن که سه پزشک اسرائیلی در پوشش درمان برخی آوارگان سودانی به کشور چاد سفر کردند و این در حالی است که تل آویو رابطه دیپلماتیک با انجامنا ندارد.



دخالت رژیم اسرائیل در سودان حتی یک روز هم متوقف نشده است و ارتباط موساد با جریان شورشی در جنوب به آغاز شکل گیری این جریان بر می گردد، همچنانکه منابع مختلفی اخیرا از برقراری رابطه میان این رژیم و یکی از گروههای شورشی در دارفور پرده برداشتند.

نقش اسرائیل در بین المللی کردن بحران دارفور



به گزارش مهر، تحولات در دارفور از دست داشتن اسرائیل در حمایت از گروههای شورشی از طریق آموزش شورشیان و تجهیز آنها به سلاح و غرق کردن دارفور با سلاحهای اسرائیلی پرده برداشته است تا دارفور منبع اساسی سلاحهای ساخت رژیم اشغالگر قدس باشد.



این مسئله به اهمیت پرونده دارفور برای رژیم صهیونیستی اشاره می کند تا جایی که دارفور پایه اساسی طرحهای راهبردی اسرائیل در برابر سودان شده است؛ شاید این مسئله با گزارش صادره از سوی سازمان ملل متحد همخوانی داشته باشد که اسرائیل را مسئول کشتار هزاران و حتی میلیونها آفریقایی به سبب دخالت در مناطق درگیر در سطح جهان و به ویژه آفریقا دانسته است.

آمریکا و اسرائیل درصدد تجزیه سودان



"حسن هانی زاده" تحلیلگر مسائل بین الملل درباره راهبرد جدید دولت آمریکا درباره سودان به مهر می گوید : اعمال سیاست چماق و هویج آمریکا درباره سودان نشان می دهد که آمریکا برای اجرایی کردن سیاستهای خود تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است.



آمریکا اخیرا اعلام کرده که راهبرد جدیدی را درباره سودان به کار خواهد بست.



بر اساس این سیاست، در صورتی که دولت مرکزی سودان سیاست خود را در دارفور تغییر دهد، آمریکا، کمکهای مالی لازم را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.



اما اگر به گفته اوباما، سودان همچنان به اعمال سیاستهای خشونت آمیز در دارفور ادامه دهد، با تحریمهای بیشتری روبرو خواهد شد.



این سیاست در چارچوب راهبرد غرب از جمله آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی برای تغییر ساختار جغرافیای سیاسی شمال و شرق آفریقا قابل تجزیه وتحلیل است.



به گفته هانی زاده، آمریکا و اسرائیل و به طور کلی غرب نگاه ویژه ای به منطقه ژئو استراتژیکی نیل علیا دارند.



از آنجایی که رود نیل به عنوان شریان حیاتی مصر و سودان به شمار می آید، بنابراین آمریکا و اسرائیل در صدد تسلط بر این آبراه و سرانجام تجزیه سودان و مصر و تشکیل دو دولت مسیحی در جنوب سودان و شمال مصر هستند.



کشورهای سودان ، مصر ، کنیا ، تانزانیا ، رواندا، اوگاندا ، اریتره ، اتیوپی و بروندی به عنوان کشورهای حوضچه نیل تلقی می شوند.



تحرکات گسترده آمریکا ، اسرائیل و غرب برای دخالت در دارفور به هدف تجزیه سودان به دو کشور مسلمان و مسیحی نشین و سرانجام تجزیه مصر به دو کشور مسلمان و قبطی مسیحی صورت می گیرد.



بنا بر طرح اخیر آمریکا که همراه با تشویق و تهدید بوده، بخشی از سیاست آن ایجاد یک دولت مستقل مسیحی در دارفور است.

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گزارش از : رضا مهری