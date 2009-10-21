متهم پرونده لاکربی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، "عبدالباسط المقرحی" که مبتلا به بیماری سرطان بود درگذشته است.

این شبکه تلویزیونی انگلیسی خبر مذکور را به نقل از منابع آگاه خود منتشر کرده است. گفتنی است آزادی المقرحی از زندانی در اسکاتلند طی ماه گذشته جنجالهای فراوانی را علیه دولت انگلیس به راه انداخت.

در همین رابطه خانواده قربانیان حادثه لاکربی دولت اسکاتلند را به تبانی با عامل این حادثه تروریستی متهم کرده و می گویند که آزادی وی، سبب پنهان ماندن حقایق مربوط به انفجار هواپیمای خطوط هوایی پان امریکن بر فراز لاکربی می شود.

بر اساس این گزارش، در 21 دسامبر 1988 هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمام 270 مسافر و خدمه آن جان باختند.