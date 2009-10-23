ضرب 5 میلیون قطعه سکه طلا / بدهی ایران خودرو به 1111 واحد قطعه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفت: بانک مرکزی 5 میلیون قطعه سکه ضرب کرده است تا چنانچه قیمت سکه به طور کاذب در بازار افزایش یابد آن را وارد بازار نماید، اما این امر به منزله هدر دادن منابع کشور است.

بانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی کند

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ شناور ارز در بازار اعمال می شود و بانک مرکزی دخالتی در بازار یورو و دلار و قیمتهای آنها ندارد.

ارائه مجوز بانک به موسسات پولی و مالی

وی با تاکید بر اینکه در راستای ساماندهی موسسات پولی و مالی مجوز تاسیس بانک را به آنها می دهیم، بیان کرد: بانک مرکزی یک ماهه مجوز لازم را به این موسسات برای تاسیس بانک ارائه می دهد، زیرا بالا بودن تعداد بانکها مشکلی را ایجاد نمی کند و فعالیتهای پولی و مالی بدون مجوز ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین به بانکهای جدید التاسیس با سرمایه دو هزار میلیارد ریال نیز مجوز ارائه می شود.

بهمنی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی به خارجیانی که بخواهند در ایران بانک و یا شعبه تاسیس نمایند، مجوزهای لازم را ارائه می دهد، البته این امر باید دو طرفه باشد و ایران نیز در این کشورها شعبه و بانک تاسیس نماید تا موجبات افزایش رقابت فراهم شود، در غیر این صورت پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان با نرخهای 15 یا 16 درصد رقابت را کاهش می دهد.

وی بر حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی، کامل و جامع تاکید و بیان کرد: اگر به سمت خصوصی سازی حرکت نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. خصوصی سازی جدائی مالکیت از مدیریت و به دنبال ارتقای کیفیت است.

ساختار ایران خودرو اصلاح شود

وی بر اصلاح ساختار ایران خودرو و بافت این شرکت تاکید و تصریح کرد: استمهال اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می گذارد، با این وجود برای دو هزارو 180 واحد استمهال داشتیم که این کار نیز با توجه به میزان بدهیهای آنها صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی از تولید کنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.

بدهی ایران خودرو به 1111 واحد قطعه سازی

وی با اشاره به بدهی ایران خودرو به 1111 واحد قطعه سازی گفت: اگر این شرکت بدهیهای خود را به قطعه سازان پرداخت نماید، این شرکتها نیز می توانند بدهیهای خود را به سیستم بانکی پرداخت و تسویه کرده و از این طریق بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به گفته وی واحد اقتصادی ایران خودرو رقمی معادل دو هزارو 300 میلیارد ریال تسهیلات از سیستم بانکی درخواست کرده بود، اما بانک مرکزی شرط ارائه تسهیلات به ایران خودرو را منوط به فروش اموال مازاد این شرکت کرده بود تا از این طریق بخشی از نیازهای مالی این شرکت تامین شود.

رئیس کل بانک مرکزی از موافقت این بانک با پرداخت یک میلیارد ریال تسهیلات به ایران خودرو خبرداد و خاطرنشان کرد: همچنین در این راستا بانک مرکزی پیشنهاد کرد که ایران خودرو سهام بانک پارسیان و برخی شرکتها را به فروش برساند تا سهم آورده این شرکت از این امر به 12 میلیارد ریال برسد.

تسهیلات 116 درصد نظام بانکی

وی با اشاره به انتقاداتی که از سوی برخی به افراد به سیتم بانکی مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات می شد، گفت: بر اساس قوانین سیستم بانکی می تواند تا 85 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت نماید و 12 درصد را نیز به عنوان ذخیره قانونی نزد خود نگه دارند، این در حالی است که بانکهای دولتی در یک مقطع زمانی در سال گذشته تا 116 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات ارائه کردند.

وی ادامه داد: اما بانکهای دولتی 85 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات ارائه کردند، زیرا می دانستند که پرداخت تسهیلات بیش از این رقم مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد.

امیدواری نظام بانکی به تصویب لایحه افزایش سرمایه

بهمنی به لایحه افزایش سرمایه بانکها و رد این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اعلام کرد: نظام بانکی هنوز از این کار ناامید نشده و برای تصویب لایحه هنوز امیدوار است.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا بای رونق صنایع به آنها کمکهای مالی می شود، افزود: بانک مرکزی در سال گذشته در دو مرتبه به بانکها در این راستا کمک کرد و منابعی را به آنها تزریق نمود، به نحوی که 150 هزار میلیارد ریال را به صورت تسهیلات کنترل شده پرداخت نمود، اما این منابع هنوز پاسخگوی نیازها نیست.