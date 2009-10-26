مجموعه "دلنوازان" برای مخاطب قابل لمس است

حدیث میرامینی درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "دلنوازان" به خبرنگار مهر گفت: آنچه من را برای انتخاب نقش روشنک در این مجموعه ترغیب کرد، ویژگی‌های شخصیتی او و تفاوت آن با دیگر نقش‌هایی بود که تاکنون بازی کرده‌ام. یک دختر شیطان و فعال که روحیاتش بر خلاف خواهرش مهتاب است. روشنک دختری امروزی است و همین تفاوت‌ها من را جذب کرد.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های آقای سهیلی‌زاده کارگردان این بود که بازیگر را راحت می‌گذاشت تا اگر پیشنهادی درباره ایفای نقشش دارد، بگوید. در واقع تعامل خوبی میان بازیگران و کارگردان بود. البته این طور نبود که بداهه بگوییم. پیشنهادها هنگام تمرین انجام می‌شد و اگر نتیجه خوب می‌گرفتیم آن را اجرا می‌کردیم.

میرامینی درباره ویژگی بازی در مجموعه‌های روتین گفت: معمولاً مخاطبان با مجموعه‌های هر شبی احساس نزدیکی بیشتری می‌کنند. مجموعه "دلنوازان" هم یکی از اعضای خانواده مردم شده و با آن همذات‌پنداری می‌کنند. بازیگران هم در مجموعه‌های هر شبی بیشتر دیده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این مجموعه سعی کردم هر سکانس را متفاوت از سکانس قبلی‌ام بازی کنم. در واقع داستان "دلنوازان" پیچیدگی‌های زیادی دارد و به مرور به تعلیق‌های قصه افزوده می‌شود. همین مسئله به بازیگر کمک می‌کند تا نقش خود را متفاوت بازی کند.

بازیگر نقش روشنک در پایان افزود: دومین تجربه من با سهیلی‌زاده تجربه خوبی برایم است و خوشحالم در این پروژه بازی می‌کنم. حضور بازیگران پیشکسوت هم در این مجموعه خیلی موثر بود و برای من همچون کلاس درس بود.