اخذ مجوز از رئیس جمهور برای سفارش ساخت کشتی LNG

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیراندیش در جمع خبرنگاران از امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی نفتکش ایران برای حمل و نقل دریایی محموله های LNG خبر داد و گفت: بر اساس این توافق نامه مقرر شده شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت مایع سازی گاز طبیعی شرکت مستقلی را برای حمل محموله های به فروش رفته LNG به طرفهای خارجی تاسیس کنند.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری مسئولیت حمل حداقل 50 درصد محموله های LNG کشور به شرکتهای کشتیرانی داخلی، اظهار کرد: سیاست کلی شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران اجرای این دستور رئیس جمهوری است.

خیراندیش با بیان اینکه در حال حاضر تکنولوژی و امکان ساخت کشتی های حمل LNG توسط شرکتهای داخلی وجود ندارد، بیان کرد: برای ساخت کشتی LNG بر حداقل تا سالهای آینده نمی توان روی کشتی سازی های داخلی حساب کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشتی سازی‌های خارجی علاوه بر داشتن تکنولوژی ساخت کشتی LNG می توانند منابع مالی ساخت آنها را نیز تامین کنند، اعلام کرد: کشتی سازی های خارجی حدود 90 درصد فاینانس کشتی های LNG بر را تامین می کنند که این موضوع برای تامین به موقع کشتی گره گشا است.

مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران با بیان اینکه هم اکنون کشتی سازی‌های داخلی قادر به تامین منابع فاینانس ساخت کشتی‌های LNG بر نیستند، بیان کرد: برای واگذاری ساخت کشتی های LNG بر قرار است به زودی از دولت و رئیس جمهور مجوزهای لازم اخذ شود.