"آواتار" کامرون برنامه اکران سینمای چین را به هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد تازهترین تجربه کارگردانی کامرون فیلمساز سرشناس آمریکایی و خالق فیلم "تایتانیک" روز اول ژانویه در سینماهای چین به نمایش درمیآید. به همین دلیل زمان اکران فیلمی که ژانگ ییمو بر اساس "تشنه خون" برادران کوئن ساخته از 18 دسامبر به 11 دسامبر تغییر کرد.
از سوی دیگر، مدیران استودیو یونیورسال هنگ کنگ هم زمان نمایش عمومی فیلم سینمایی "جنگویان توفان" را به 10 دسامبر تغییر دادند. "شکارچی گنج" با بازی جی چو به جای نیمههای دسامبر روز نهم همین ماه به نمایش درمیآید و "وو رن کو" هم با سه ماه تغییر زمان اکران در ماه مارس روی پرده سینماهای چین میرود.
گرچه هنوز مجوز نمایش "آواتار" در سینماهای چین صادر نشده، اما مدیران دو شرکت پخشکننده آن از همین حالا روز اول ژانویه را برای آغاز اکران عمومی فیلم کامرون اعلام کردهاند. انتظار میرود "آواتار" در نسخههای دوبعدی، دوبعدی آیمکس، سهبعدی و سهبعدی آیمکس در چین به نمایش درآید و در این صورت 80 درصد سینماهای چین در خدمت فیلم خواهند بود.
پایان سال میلادی بهترین زمان برای اکران فیلمهای بزرگ و پرهزینه در سینماهای چین است که همزمان با تعطیلات کریسمس و در ادامه با سال جدید چینی در ماه فوریه است. در این بازه زمانی سه ماهه بین 200 تا 300 میلیون دلار از اکران فیلم در سینماهای چین نصیب سینماداران و شرکتهای پخش فیلم میشود.
دو فیلم سینمایی "2012" و "ناحیه 9" از استودیو سونی و "جی فورس" استودیو دیسنی هم در ماه نوامبر روی پرده سینماهای چین میروند تا آغازی باشند بر فصل اکران پایان سال در پرجمعیتترین کشور دنیا.
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