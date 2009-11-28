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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

انتشار اثری از شیدایی پس از مرگ او

انتشار اثری از شیدایی پس از مرگ او

مجوز انتشار "گیل گمش در پی جاودانگی" ترجمه زنده‌یاد شهرام شیدایی از اشعار شاعر ترک جودت آندای صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز انتشار این کتاب که زنده‌یاد شیدایی در روزهای پایانی عمرش مشغول بازخوانی و نمونه‌خوانی آن بود، پس از مرگ او صادر شد.

"گیل گمش در پی جاودانگی" ترجمه گزیده‌ای از اشعار ملیح جودت آندای است که بعد از دریافت مجوز نشر توسط انتشارات کلاغ سفید (ناشر کتاب‌های  شیدایی) به زیر چاپ رفته و تا پایان ماه جاری منتشر می‌شود. این کتاب 400 صفحه‌ای از مشهورترین آثار ملیح جودت آندای شاعر ترک زبان است.

از دیگر آثار تالیفی و ترجمه‌ای زنده‌یاد شیدایی که تاکنون منتشر شده‌اند، می‌توان به مجموعه شعرهای آتشی برای آتشی دیگر، آدمها روی پل و خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت و نیز مجموعه داستان‌های پناهنده‌ها را بیرون می‌کنند و رنگ قایقها مال شما اشاره کرد.

کد مطلب 990320

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