اوج "فقر و نابرابری" در انتظار انگلیسی ها/ شکست برنامه مهار رکود براون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بر اساس یک مطالعه دو ساله، استراتژی حزب کارگر برای مهار فقر در انگلیس به پایان راه خود رسیده است و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که بریتانیا دوباره میزان فقر و نابرابری را در دوران سلطنت ملکه ویکتوریا تجربه کند.

بر مبنای این گزارش، هم اکنون 20 درصد از مردم بریتانیا با فقر دست و پنجه نرم می کنند و بسیاری از مقامات و مردم این کشور خواستار بهبود در وضعیت مالیاتی و خدمات اجتماعی هستند.

به نوشته ایندیپندنت، آخرین مطالعات حکایت از نارضایتی مردم بریتانیا از عملکرد "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس دارد که هم اکنون شاهد افزایش فقر و گسترش روز افزون تضاد طبقاتی در این کشور هستیم.

در همین حال براون هشدار داده است که بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک رخ نمی دهد و نمی توان به زودی بر رکود فائق آمد.

رکود اقتصادی در غرب در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی مبالغ هنگفتی را صرف تزریق به اقتصاد خود کرده اند اما با این وجود، روند ورشکسته شدن صنایع مهم از جمله شرکتهای بزرگ خودروسازی و بانکداری در غرب همچنان ادامه دارد.

همچنین اداره آمار انگلیس پیشتر در گزارش خود آورده بود که به احتمال زیاد شمار بیکاران این کشور درسال 2010 به سه میلیون نفر می رسد.