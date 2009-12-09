گردشگری صیادی در گلستان نیازمند رونق و توسعه

مدیرکل شیلات گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: محل استقرار تعاونی های پره صیادان ماهیان استخوانی استان یکی از مناطق زیبای گردشگری و از جاذبه های بکر آبی در بخش گردشگری استان است که می تواند سالانه گردشگران زیادی را از سراسر کشور را جذب ‌کند.

علی اکبر پاسندی افزود: نوار ساحلی استان با طول 100 کیلومتر مساحت یکی از چشم‌ اندازهای زیبا است که می تواند در جذب گردشگر و توسعه گردشگری نقش بسیار موثری داشته باشد.

وی اظهار داشت: پراکنده بودن صیادان گلستان در دو منطقه ساحلی گمیشان و شبه جزیره میانکاله نیز به جذابیت این چشم‌انداز افزوده است.

وی با اشاره به اینکه این دو منطقه در ناحیه استرات‍ژیک تالاب بین ‌المللی گمیشان و خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله واقع شده است، خاطرنشان کرد: صیادان استان به طور مستمر شش ماه از سال را در این دو منطقه فعالیت دارند که با فراهم آوردن امکانات می ‌توان بستر را برای حضور گردشگران نیز فراهم آورد.

مدیرکل شیلات گلستان با تأکید بر اینکه حضور گردشگر در این مناطق می‌تواند به زندگی صیادان رونق بخشد، تصریح کرد: جذب گردشگر می‌ تواند علاوه بر افزایش درآمد صیادان در تحول اقتصاد پویا استان نیز نقش‌ بسیار ارزنده‌ای داشته باشد.

پاسندی آبزیان را یکی از خلقتهای زیبای خداوندی معرفی کرد که هر انسان علاقمند به طبیعت را جذب می‌کند.

وی دریا را روزی دهنده و محل آرامش دانست و گفت: با وجود این قابلیت طبیعی در گلستان می ‌توان با برنامه‌ریزی دقیق در توسعه گردشگری، استان را در همه زمینه‌ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متحول کرد.

مدیرکل شیلات گلستان اظهار داشت: رود خانه ها و دریاها بخشی از ثروت‌ طبیعی و ملی‌ بود که از اهمیت خاصی در توسعه اقتصاد کشور برخوردار است.

هزار و 394 نفر صیاد در قالب 13 تعاونی پره در منطقه میانکاله و هفت تعاونی پره در منطقه گمیشان و یک اتحادیه در گلستان فعالیت دارند و صیادان گلستانی به همراه خانواده هایشان جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر را تشکیل می‌ دهند که از طریق صید و صیادی امرار معاش می کنند.