عکس استانی ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۹ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی اردبیل - خبرگزاری مهر : عکس/ سجاد پاداش برچسبها اردبیل جاذبه تاریخی گردشگری مطالب مرتبط بازدید مسافران نوروز از مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی مقبره «شیخ صفی الدین» کلکسیون کامل معماری اصیل دوران صفوی برنامه گرامیداشت شیخ صفیالدین اردبیلی مردممحور برگزار می شود سفر ۶۰ ثانیه ای به خاستگاه تشیع در اردبیل لزوم توجه ویژه به پژوهش در مجموعه «شیخ صفیالدین اردبیلی» استقبال قابل توجه گردشگران نوروزی از موزههای اردبیل/مجموعه شیخ صفیالدین بیشترین بازدید را دارد
